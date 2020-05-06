【老鼠出沒】銅鑼灣茶餐廳麵包櫃驚見老鼠食雞批　目擊者：伙記趕走了事當無事發生

▲ 銅鑼灣茶餐廳麵包櫃驚見老鼠食雞批。

眼不見為乾淨？日前，有銅鑼灣茶餐廳的麵包櫃驚現老鼠，老鼠踩著雞批悄悄進食，當市民發現並通知餐廳職員後，職員竟然只趕走老鼠了事，繼續售買該櫃食物，令網民憤怒。

目擊網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」以「食環署長， 請跟進鼠患」為題圖文並茂發帖。他表示在銅鑼灣駱克道一間茶餐廳的麵包櫃中，見到有老鼠。

▲ 老鼠先探頭觀察。（影片截圖）

從片中可見，麵包櫃較為殘舊，出現不少洞口。老鼠便在洞口先探頭觀察，然後慢慢爬上麵包盤，靠近盤中的雞批，最後甚至大膽地直接踩上雞批進食。

▲ 老鼠踩上雞批進食。（影片截圖）

目擊網民表示，當時有旁人通知了伙記，但伙記只趕走老鼠落地了事，當無事發生過，而那些「鼠疫米奇大包則繼續遺害人間」，病從口入，呼籲大家小心。

對此，不少網民都批評餐廳應整盤要回收不能再賣，亦指出該麵包櫃不應再使用，從洞口看出應該已被老鼠「鑽了好耐、好多次」。網民亦認同事件應非首次發生：「（老鼠）熟門熟路唔係第一次」、「個窿直頭係佢屋企啦」、「米奇老鼠好熟地頭又知掟」。

據食環署4月22日公布，2019年全年的整體鼠患參考指數為4.2%，當中除了灣仔區錄得11.7%的鼠患參考指數外，2019年全年其他各區公眾地方的鼠患參考指數均低於10%，認為鼠患情況並不普遍。

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責任編輯：羅嘉欣