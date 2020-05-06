  • 29°C
香港時間 : 2020506日 (三) 10:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【老鼠出沒】銅鑼灣茶餐廳麵包櫃驚見老鼠食雞批　目擊者：伙記趕走了事當無事發生

健康 10:20 2020/05/06

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

銅鑼灣茶餐廳麵包櫃驚見老鼠食雞批。

眼不見為乾淨？日前，有銅鑼灣茶餐廳的麵包櫃驚現老鼠，老鼠踩著雞批悄悄進食，當市民發現並通知餐廳職員後，職員竟然只趕走老鼠了事，繼續售買該櫃食物，令網民憤怒。

目擊網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」以「食環署長， 請跟進鼠患」為題圖文並茂發帖。他表示在銅鑼灣駱克道一間茶餐廳的麵包櫃中，見到有老鼠。

老鼠先探頭觀察。（影片截圖）

從片中可見，麵包櫃較為殘舊，出現不少洞口。老鼠便在洞口先探頭觀察，然後慢慢爬上麵包盤，靠近盤中的雞批，最後甚至大膽地直接踩上雞批進食。

老鼠踩上雞批進食。（影片截圖）

目擊網民表示，當時有旁人通知了伙記，但伙記只趕走老鼠落地了事，當無事發生過，而那些「鼠疫米奇大包則繼續遺害人間」，病從口入，呼籲大家小心。

對此，不少網民都批評餐廳應整盤要回收不能再賣，亦指出該麵包櫃不應再使用，從洞口看出應該已被老鼠「鑽了好耐、好多次」。網民亦認同事件應非首次發生：「（老鼠）熟門熟路唔係第一次」、「個窿直頭係佢屋企啦」、「米奇老鼠好熟地頭又知掟」。

據食環署4月22日公布，2019年全年的整體鼠患參考指數為4.2%，當中除了灣仔區錄得11.7%的鼠患參考指數外，2019年全年其他各區公眾地方的鼠患參考指數均低於10%，認為鼠患情況並不普遍。

【老鼠出沒】大埔茶餐廳麵包櫃驚見老鼠偷食　網民：真實版《五星級大鼠》試食

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 環境衞生 健康問題 鼠疫 銅鑼灣 茶記冰室 Facebook群組 網絡熱話

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
12:54 2020/05/05
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷