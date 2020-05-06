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【降魔的2.0】《開心速遞》演員亂入Terry與KC繼續hehe　李偉健：拍錫錫比吊威也輕鬆

娛樂 10:23 2020/05/06

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《開心速遞》演員亂入《降魔的2.0》。

TVB劇《降魔的2.0》本周首播，口碑不錯，而且不少《愛‧回家之開心速遞》的長駐演員「亂入」《降魔的2.0》，包括「三太」樊亦敏、「KC」歐瑞偉、「Terry」李偉健等。

昨晚（5月5日）《降魔的2.0》內，登場的KC和Terry有錫錫場面，被觀眾視為劇集彩蛋。

李偉健接受TOPick訪問笑言與歐瑞偉有豐富的錫錫經驗，是在劇中「最沒難度」的一場戲。

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「KC」歐瑞偉於《降魔的2.0》錫錫「Terry」李偉健成焦點。（TVB截圖）

首度吊威也的李偉健笑言與歐瑞偉拍親吻戲較為輕鬆。（TVB截圖）

歐瑞偉親吻李偉健

歐瑞偉和李偉健於《降魔的2.0》以洗水缸工人身份登場，為劇集增添搞笑氣氛。

與歐瑞偉多次合作的李偉健表示：「第一次吊威也，雖然有點辛苦和痛，不過就多了些經驗。。」他並補充吊威也對瑞偉哥沒難度，因為對方是拍動作戲出身。

不少網民都將焦點放於歐瑞偉和李偉健一同出場的畫面上，他認為：「感覺好得意，一樣那麼親切。很搞笑的，我們錫錫就經驗豐富了，應該是最沒難度的一場戲，比吊威也輕鬆很多。」

他又分享近況：「主要都是忙着《開心速遞》的工作，休息的時間都用於背誦劇本上。」

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「三太」樊亦敏於首集《降魔的2.0》已登場。（TVB截圖）

《開心速遞》演員亂入

其實在首集的《降魔的2.0》已出現「三太」樊亦敏，她於劇中飾演交通警員一角，與馬國明有對手戲。「售貨員Annie」楊嘉欣扮演騎士惡妖之妻，以女鬼身份示人。「譚何容儀」吳香倫於劇中飾演Teddy（李日昇飾）的媽媽，到殮房認屍。

「KC」歐瑞偉與「Terry」李偉健則雙雙出現於第二集內，為觀眾泡製笑彈。

「大小姐」林淑敏之後將化身成電視台新聞部主管Ivy姐現身在《降魔的2.0》出現，相信觀眾會十分期待。

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「大小姐」林淑敏將於《降魔的2.0》化身成電視台新聞部主管。（《降魔的2.0》劇照）

上一輯《降魔的》備受關注的林凱恩繼續以張佩玲身份登場。（TVB截圖）

此外，有份參演《降魔的》的「Bonnie」林凱恩也繼續以附魔孕婦張佩玲出場，為劇中的重要角色。

「Bonnie」的爸爸「譚道德」陳榮峻、「Kai叔」鍾志光及「蘇八」馬海倫分別於劇中飾演的士司機黃良德、余恩齊及李翠。「鐵面陳」王致狄則為愛丁堡醫院的救護員。

記者：梁樂欣

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