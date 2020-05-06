  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (週三) 12:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【痛失摯親】媽媽姊妹染疫亡13天痛失3家人　孝子疫情下無法與至親最後道別

親子 10:30 2020/05/06

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

Raymond遺憾無法與至親作最後道別。

新冠肺炎在香港的疫情緩和，但在美國的疫情仍然持續，西雅圖一名華裔男子，在短短兩星期內，就因新冠肺炎失去82歲的母親和兩名分別58歲及60歲的姊妹。

外媒報道，59歲、任職樓宇工程師的Raymond Lee，今年3月在13日內痛失3名親人。他的母親和兩名姊妹同住在西雅圖以北的艾弗雷特（Everett），58歲的妹妹原本在旅行社任職電話客服，3月時出現咳嗽及發燒症狀，同月16日被發現暈倒在浴室，急救人員趕到時已證實離世，死後確診新冠肺炎。

其後，Raymond發現母親在家中因腳痛無法站立，被送到醫學中心後確診，3月27日離世。而他在生物化學公司工作的60歲妹妹亦出現高燒，送入深切治療部，最終在3月29日去世。

Raymond在兩周內痛失3親人，感到非常悲痛。（影片截圖）

無法與至親道別

整個過程，Raymond都不能進入痛房，無法安慰病痛中的親人，更來不及與她們道別。由於病毒關係，逝去的親人被放在屍袋，再放到棺材裡，而為她們葬禮選擇的衣服則放在旁邊。他們只能在自己的車上，看著靈車駛過，其後只有直系親屬才被允許在墓地裡聚會15分鐘。

我很傷心，她們過著充實的生活，兩姊妹即將退休，1月時才還清了房子。

Raymond與家人的舊合照。（影片截圖）

事實上，Raymond在兩年前才痛失21歲的女兒，尚未走出喪親悲傷。Raymond和妻子在他們的後院為女兒建造了一座紀念公園，想不到此次疫情同時奪走他3名親人的性命。

他表示，自己靠工作來集中精神，避免一直想去逝去的女兒、母親和妹妹。

工作累到筋疲力盡，我才能睡著，不然，只要我一想起她們，我會說不出話來，很苦。

更多疫情報道，

【無懼染疫】留英照顧新冠肺炎患者　愛心美女醫學生分享見聞：難過病患孤獨死去

【痛失摯愛】遺憾未見丈夫李文亮最後一面　妻子懷孕5個月︰我會堅強把孩子生下來

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

責任編輯：王明芳 

家庭關係 家庭教育 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
12:54 2020/05/05
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷