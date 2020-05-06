【痛失摯親】媽媽姊妹染疫亡13天痛失3家人　孝子疫情下無法與至親最後道別

▲ Raymond遺憾無法與至親作最後道別。

新冠肺炎在香港的疫情緩和，但在美國的疫情仍然持續，西雅圖一名華裔男子，在短短兩星期內，就因新冠肺炎失去82歲的母親和兩名分別58歲及60歲的姊妹。

據外媒報道，59歲、任職樓宇工程師的Raymond Lee，今年3月在13日內痛失3名親人。他的母親和兩名姊妹同住在西雅圖以北的艾弗雷特（Everett），58歲的妹妹原本在旅行社任職電話客服，3月時出現咳嗽及發燒症狀，同月16日被發現暈倒在浴室，急救人員趕到時已證實離世，死後確診新冠肺炎。

其後，Raymond發現母親在家中因腳痛無法站立，被送到醫學中心後確診，3月27日離世。而他在生物化學公司工作的60歲妹妹亦出現高燒，送入深切治療部，最終在3月29日去世。

▲ Raymond在兩周內痛失3親人，感到非常悲痛。（影片截圖）

無法與至親道別

整個過程，Raymond都不能進入痛房，無法安慰病痛中的親人，更來不及與她們道別。由於病毒關係，逝去的親人被放在屍袋，再放到棺材裡，而為她們葬禮選擇的衣服則放在旁邊。他們只能在自己的車上，看著靈車駛過，其後只有直系親屬才被允許在墓地裡聚會15分鐘。

我很傷心，她們過著充實的生活，兩姊妹即將退休，1月時才還清了房子。

▲ Raymond與家人的舊合照。（影片截圖）

事實上，Raymond在兩年前才痛失21歲的女兒，尚未走出喪親悲傷。Raymond和妻子在他們的後院為女兒建造了一座紀念公園，想不到此次疫情同時奪走他3名親人的性命。

他表示，自己靠工作來集中精神，避免一直想去逝去的女兒、母親和妹妹。

工作累到筋疲力盡，我才能睡著，不然，只要我一想起她們，我會說不出話來，很苦。

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責任編輯：王明芳