【十八年後的終極告白】投資美妝店被指涉詐騙　楊秀惠發聲明斥失實：抹煞我多年努力

▲ 楊秀惠再次捲入詐騙糾紛。

楊秀惠在《十八年後的終極告白》演出受讚賞，現實中的楊秀惠除是幸福人妻，也是美容品牌的創立人，業務更跨及海外。不過，楊秀惠近日卻捲入是非，日前在TVB電視城門外有人掛人橫額，直指楊秀惠跟妹夫是老千，經營生意有詐騙成份。楊秀惠今早即在社交平台發聲明澄清失實。

日前有報導指，無綫電視城門外被掛上橫額，以「十十年後的千局告白」為題，指楊秀惠跟其妹夫是老千。而此指控已非首次，年初已有類似橫額出現在TVB門外，當時楊秀惠已發出聲明，指並不了解妹妹的生活，其美容生意由她一人獨資，妹妹並無投資任何資金。

▲ 楊秀惠在《十八年後的終極告白》演阿倩受到好評。（劇照）

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對於相關指控再出現，楊秀惠今晨在社交平台發出長文聲明，怒斥橫額內容失實。

楊秀惠澄清其美妝店在2014年成立，兩年間業務擴展至澳門、馬來西亞、新加坡的實體及網店，來自各地的訂單都是白字黑紙，顧客和供應商是最好的証人。

澄清跟妹妹跟妹夫沒有關係

楊秀惠又指，妹妹和妹夫在16年尾認識，二人們於18年結婚，她因工作繁忙並沒有出席任何儀式或婚禮，更在之後才與妹夫初次見面。「對方是如何坐時光機去到2014年對從未碰面的我或家人作出任何金錢上的資助?!」

楊秀惠寫道：「本人單身來港拍劇多年，及後開設VY Beauty Store 全球五間的實體店及網店全是我個人及本公司員工團隊的，奮鬥及耕耘，跟進各間分店的裝修的同事，各地網站的緊急維修，IT團隊通宵達旦的解決問題，包裝部門的同事每日辛勤的處理大量包裹，就給你匿名的無的放矢，給完全抹煞嗎？」

她希望指控者拿出實質證據，別只懂在背後抹黑：「因為我是女性，所以我的事業或金錢，就一定是別人給予?!而不能靠我個人奮鬥所得?」

▲ 14年創立自家美容品牌。（經濟日報圖片）

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楊秀惠最後強調，並沒有在這位妹夫上得過一分一毫，並指嘗試透過香港同事跟香港警方作出報案，更稱：「請高抬貴手，找你要找的人，不要欺負女人，謝謝。」

已因為我是藝人，有那一丁點的知名度，所以道德綁架我，匿名的，毫無責任的，連聯絡方法都沒有，作出毫無證據的指控！就真的可以達到你的目的嗎？本人現時身在外地，會嘗試透過香港同事跟香港警方作出報案，因此是嚴重的誹謗！

▲ 現年35歲的楊秀惠仍保養得很好，成為自家美容產品的「生招牌」。（instagram圖片）

入行多年的楊秀惠過去負面新聞甚少，去年跟圈外男友葉世揚註冊成婚，楊秀惠大方承認二人早於外地結婚，現居大馬的楊秀惠，早前宣布有喜，將成人母。

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