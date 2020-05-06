【飛沫傳播】社交距離1.8米未必夠　美國大學研究：無戴口罩咳嗽10秒飛沫傳播達2.7米

▲ 美國大學研究指，無戴口罩咳嗽10秒飛沫傳播達2.7米。

新冠肺炎疫情下，美國呼籲民眾保持1.8米社交距離防疫，惟可能不足夠，美國一間大學近日利用煙霧及假人進行模擬測試，模擬民眾在無戴口罩、咳嗽時飛沫傳播的距離及速度，結果發現，，飛沬在10秒內最遠可飛達2.7米。研究結果反映，1.8米社交距離未必足夠，需要戴上口罩以加強防護。

佛羅里達大西洋大學於上月底進行模擬測試，研究人員在「假人」身上設置氣泵模擬咳嗽效果，以煙霧映出飛沫蹤迹，了解咳嗽時所噴出的飛沫傳播距離及速度。

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研究結果發現，「假人」咳嗽後噴出的飛沫，飛沫即時可飛至近1米遠，5秒內可達1.8米，10秒後更飛至2.7米外，其後繼續飄浮於空中約2至3分鐘。團隊反覆試驗多次，顯示飛沫總能飛至1.8米以外，有時甚至可飄至3.7米外。研究員其後為假人戴上口罩後再作實驗，飛沫仍可洩出空氣中並漂浮，惟傳播距離大減。

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負責實驗的海洋與機械工程系教授達納克（Manhar Dhanak）指出，美國目前實施的1.8米社交距離未必足夠，人與人之間的距離似乎是愈遠愈安全，而戴口罩有助加強防護，防止感染。

責任編輯：羅嘉欣



