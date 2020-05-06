【銅芯抗疫口罩】CuMask 已逾50萬人登記　薛永恒：每名市民可額外為5位親友登記領取

▲ 薛永恒稱登記口罩順暢，今早已處理逾17萬個申請。（資料圖片）

政府向全民派「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）抗疫，持有香港身份證的市民，今（6日）早7時起可登入指定網站登記。創新及科技局局長薛永恒表示，今早已超過17萬個登記，涵蓋50萬人。

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薛永恒今早接受電台訪問時指，今早登記領取口罩情況順暢，已超過17萬個登記，涉及約50萬人。他表示計劃非常受市民歡迎，並指出是CuMask由香港紡織及成衣研發中心研發，是「本地研發、本地應用」的好例子：

可以用自己本地科研產品為市民服務是非常開心！

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他又指整個登記過程是十分便利，而所需的登記資料是必須的，每名市民可為最多5位親友領取，除主要登記人需提供姓名、身份證號碼、出生日期、流動電話號碼及地址外，其餘5人只需提供身份證號碼、出生日期、流動電話號碼，強調整個流程在數分鐘內可以完成；而網站的系統營運能力不需要市民等候太久：

整個過程都做得好貼心，目的是同心抗疫，希望可以方便香港市民。

此外，未能網上登記的市民，就可以在1個月後，憑身份證到郵局領口罩；而露宿者、獨居長者或於安老院舍的長者會由社福機構代為領取及派發。

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薛永恒續指，政府選用可重用口罩是考慮到環保問題，口罩清洗後可以重複使用60次，提醒市民由於口罩內有 濾芯 ，不可用漂白水或衣物柔順劑清洗，只需用肥皂水沖洗之後，再用清水沖乾淨，然後曬乾即可重用。他特別提到，當口罩登記時可以選擇「政府可於2021年4月30日之前將上述資料用於派發其他抗疫用途的口罩」，如選擇同意的市民，當局稍後會再派發額外的濾 芯 。

在派遞方面，登記人會在收到口罩前有短訊的通知，他理解郵政同事需在短時間內大量派發口罩會增加壓力，需要加班或增派人手，但他稱會在有需要時協助他們紓緩壓力。

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記者：郭詩詩