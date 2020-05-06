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【交朋友】自命博學多才訴說自身成功　鄧藹霖：4類討厭的人避之則吉

親子 10:51 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

鄧藹霖分享，有4類討厭的人須避之則吉。（i-Stock圖片）

人生苦短，年紀愈長，愈珍惜身邊的知心友。道不同不相為謀，既是不咬弦的，無謂浪費雙方的時間，有些人我是會避之則吉的。

有類人壓根兒沒有興趣聽你說甚麼，他們只會逕自說自己的甚麼甚麼，並且會巨細無遺地跟你詳述每個細節，證實他們是怎樣的成功、如何的受歡迎。情況十足像一個在Karaoke整晚獨自霸咪高歌的人，卻五音不全而又不自知，旁邊的人是多麼的痛苦啊！

有類人自命博學多才，兼且擁有很多銜頭，極渴求身份的證明，但主觀極強，難以接受不同的意見，人家只要稍為異議，紳士淑女便會旋即露餡，扯高嗓門、橫眉怒目地跟你糾纏有雞先或是蛋先的問題，十分駭人。

另一類人主觀同樣極強，極之相信自己的觀點，與不同意見的人基本上沒有一絲商量討論的餘地，但他們卻假裝成很懂得講道理的模樣，說的倒是句句歪理

當他們成功將對手氣得七葷八素時，還會以老油條的姿態教訓你：「嗱，咁先至係真正民主嘅討論囉！」這類人有自己的一套曲解論，絕不會改變，還是趕快避之則吉，切勿陷入沒完沒了的爭辯中。

有類人同樣令人難受，他們會以有位上市公司主席為鄰居而感到自豪，又會告訴你他們跟某某明星的媽媽很稔熟等。但天曉得是否記性差，每次見面都總會從頭再數一遍，跟「我真係見過Steve Jobs」也許是同道人吧！

文章原刊於《經濟日報》專欄「會笑媽媽」。

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撰文：鄧藹霖

家庭教育 家庭關係 鄧藹霖

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