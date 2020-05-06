【復課安排】教育局指暑假補課由學校自行決定　仍要與內地討論跨境學童復課安排

▲ 楊潤雄指暑假補課由學校自行決定。（資料圖片）

政府日（5日）昨日宣布因應疫情緩和，學校由5月27日開始分階段復課，教育局局長楊潤雄在香港電台節目《千禧年代》表示，現階段所有復課的學校都只是半天上課，但不排除日後隨著疫情改善而調整上課時間。

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對於不少家長擔心子女是否可以追上進度，楊潤雄指出除了中五及小五等較重要年級外，其他年級的課程可於下學年追回進度，不一定需要趕及在暑假前完成課程，目前認為暑假安排維持不變，不過他表示已提醒學校，新學年小一及中一學生差異可能會大，小學需要花更多時間照顧新生，相信中學會因收生水平而調整教學，也知道有學校會將本學年延長一至兩星期，部分年級會在暑假補課，不過有關課堂安排由學校自行決定，毋須向教育局申請。

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政府今早已推出可重用口罩讓市民登記，每名小學及幼稚園學生會獲兩個口罩，亦會為學校準備口罩，楊潤雄指不太擔心學生口罩不足，又指認為目前口罩並非太大問題，政府早前的防疫津貼及平常津貼足夠學校使用，但如果學校財政有問題，可以再向當局提出。

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至於跨境學童回港復課的安排，楊潤雄稱仍要與內地商討，即使香港方面能豁免跨境學童抵港後強制檢疫14日，亦要解決他們返深圳時的14日檢疫問題。他又表示現時大約有27,000名跨境學童，當局也要考慮他們對本港的衞生風險。

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責任編輯：伍瑋瑋