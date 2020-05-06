【新冠肺炎】陳肇始：放寬措施是有條件下恢復　食肆「搭枱」的做法不理想

▲ 陳肇始指暫時未能重開可供多人聚集的場所。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，港府公布放寬部分社交距離措施，食物及衞生局局長陳肇始今日（6日）於電台節目《千禧年代》表示本港已連續16天沒有本地確診個案，疫情漸趨穩定，但相關放寬措施將是有條件下恢復。



陳肇始指出現時已放寬對食肆的社交距離措施，食肆如果可以自行為客人作有效分隔會更為理想，食環署亦有發信予食肆，提醒員工在收拾殘餘食物後及再度去拿新食物上菜時都要需要保持雙手衛生，又指認為「搭枱」的做法不理想。她又指出食環署過往多月已巡查食肆達9至10萬次，當中雖有作少量檢控，但認為食肆大致合作。陳肇始續指現階段可重開的酒吧或酒館，酒吧或酒館仍需維持4人同枱，除了飲食外的時間都需要都要戴上口罩。

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而提到卡拉OK及派對房間等場所，她指考慮到該些場所會造成人多聚集的風險，故暫時未能重開。她又提到美容院及戲院等可重開的措施，都有相關的復業建議，例如容院的霧化程序以及戲院內的飲食行為都應該要暫停。

被問到醫管局何時會恢復探病安排，陳肇始明白市民希望可盡快進行探病，但醫管局現階段始終仍然是處於緊急應變級別，將分階段恢復非緊急服務。

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而針對前衞生福利及食物局局長楊永強口罩無用的言論，陳肇始指相信戴口罩已成市民日常生活一部分，但衞生防護中心仍建議市民要配戴口罩。

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責任編輯：郭家穎