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【金像獎】周冬雨《少年的你》奪金像影后　張達明《麥路人》演活流浪漢奪男配角

娛樂 15:13 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

《第39屆香港電影金像獎》今日（5月6日）網上公布得獎名單。

今年的第39屆香港電影金像獎因為受新型冠狀疫情影響，39年來首次取消舉行實體頒獎禮，改為在今天（5月6日）下午3時由「金像獎協會主席」爾冬陞透過網上公布得獎名單。

當中天后鄭秀文憑《花椒之味》《聖荷西謀殺案》角逐最佳女主角，這也是鄭秀文第6次入圍角逐金像獎影后。另外，郭富城以《麥路人》跟古天樂《犯罪現場》提名最佳男主角，有望冧莊影帝寶座。

今年由金像獎主席爾冬陞公布獎項，結果曾國祥執導的《少年的你》獲8個獎項作大贏家。內地演員周冬雨憑演被校園欺凌苦女子，成為金像影后，擊低大熱對手鄭秀文。

《少年的你》

最佳男主角，則由入行50年的資深演員太保，憑演老年同性戀者的《叔‧叔》，在古天樂、郭富城等大熱對手，奪得首個金像獎男主角獎項。而《叔‧叔》的區嘉雯，則獲最佳女配角。

最佳男配角，由《麥路人》張達明奪獎，戲中張達明演活基層流浪漢的生活悲歌。

另外，《少年的你》曾國祥奪最佳導演，《少年的你》同時摘最佳影片，成為今屆金像獎大贏家。

39屆香港電影金像獎得獎名單

最佳新演員：易烊千璽《少年的你》

最佳男配角：張達明《麥路人》

最佳女配角：區嘉雯《叔·叔》

最佳男主角：太保《叔·叔》

最佳女主角：周冬雨《少年的你》

最佳編劇：林詠琛《少年的你》

最佳攝影：余靜萍《少年的你》

最佳剪接：張嘉輝《葉問4完結篇》

最佳美術指導：張兆康《花椒之味》

最佳服裝造型設計：吳里璐《少年的你》

最佳動作設計：袁和平《葉問4完結篇》

最佳原創電影音樂：林二汶《金都》

最佳原創電影歌曲：Fly《少年的你》

最佳音響效果：《葉問4完結篇》

最佳視覺效果：余國亮等《掃毒2天地對決》

新晉導演：黃綺琳《金都》

最佳亞洲華語電影：《大象席地而坐》

最佳導演：最佳導演：曾國祥《少年的你》

最佳電影：《少年的你》

撰文 : TOPick柴犬出動

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