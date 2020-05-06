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【金像獎】周冬雨《少年的你》奪金像影后　張達明《麥路人》演活流浪漢奪男配角【附得獎名單】

娛樂 15:13 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

第39屆香港電影金像獎公布結果，周冬雨《少年的你》獲影后，《叔‧叔》奪影帝。

今年的第39屆香港電影金像獎因為受新型冠狀疫情影響，39年來首次取消舉行實體頒獎禮，改為在今天（5月6日）下午3時由「金像獎協會主席」爾冬陞透過網上公布得獎名單。

當中天后鄭秀文憑《花椒之味》《聖荷西謀殺案》角逐最佳女主角，這也是鄭秀文第6次入圍角逐金像獎影后。另外，郭富城以《麥路人》跟古天樂《犯罪現場》提名最佳男主角，有望冧莊影帝寶座。

金像獎主席爾冬陞表示，雖因疫情不舉行實體頒獎禮，但承諾日後會把獎項送到各得獎人手上。

最後，曾國祥執導的《少年的你》獲8個獎項作大贏家。內地演員周冬雨憑演被校園欺凌苦女子，成為金像影后，擊低大熱對手鄭秀文。

今年金像獎改由主席爾冬陞在網上公布結果。

另外，《少年的你》曾國祥奪最佳導演，《少年的你》同時摘最佳影片，成為今屆金像獎大贏家。

【金像獎】《少年的你》連奪8獎成大贏家　曾國祥首封最佳金像導演：最好的母親節禮物

《少年的你》

【金像獎】資深綠葉太保擊低古天樂成影帝　入行50年太保：已覺人生無憾

最佳男主角則由入行50年的資深演員太保，憑演老年同性戀者的《叔‧叔》，擊低古天樂、郭富城等大熱對手，奪得首個金像獎男主角獎項。而《叔‧叔》的區嘉雯，則獲最佳女配角。

最佳男配角，由《麥路人》張達明奪獎，戲中張達明演活基層流浪漢的生活悲歌。

張達明憑《麥路人》得最佳男配角。

【金像獎】19歲易烊千璽憑《少年的你》獲最佳新演員　內地天團主將演活邊緣少年

區嘉雯《叔‧叔》奪香港電影金獎像女配角獎項，剛為ViuTv新劇《暖男爸爸》拍攝的她，獲同劇演員道賀。區嘉雯稱未想過得獎，深感興奮：「我要感激上主，因為我是教徒。更要多謝導演，給這個機會我，總之我好開心！」

39屆香港電影金像獎得獎名單

最佳導演：曾國祥《少年的你》

最佳電影：《少年的你》

最佳新演員：易烊千璽《少年的你》

最佳男配角：張達明《麥路人》

最佳女配角：區嘉雯《叔·叔》

最佳男主角：太保《叔·叔》

最佳女主角：周冬雨《少年的你》

最佳編劇：林詠琛、李媛、許伊萌《少年的你》

最佳攝影：余靜萍《少年的你》

最佳剪接：張嘉輝《葉問4完結篇》

最佳美術指導：張兆康《花椒之味》

最佳服裝造型設計：吳里璐《少年的你》

最佳動作設計：袁和平《葉問4完結篇》

最佳原創電影音樂：林二汶《金都》

最佳原創電影歌曲：Fly《少年的你》作曲：盧凱彤 作詞：盧凱彤、吳青峰 主唱：岑寧兒

最佳音響效果：李耀強、姚俊軒《葉問4完結篇》

最佳視覺效果：余國亮、馬肇富、梁偉民、何文洛《掃毒2天地對決》

新晉導演：黃綺琳《金都》

最佳亞洲華語電影：《大象席地而坐》

撰文 : TOPick柴犬出動

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