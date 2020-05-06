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【戀情曝光】馮盈盈自爆與鄭衍峰關係　FYY直指除夕是二人紀念日

娛樂 11:23 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

馮盈盈自爆與鄭衍峰關係，直指除夕是二人紀念日。

港姐馮盈盈去年突爆與醫生男友Martin分手，而慢慢從情傷中復原的盈盈，早前傳出與TVB猛男主播、有「女神收割機」之稱的鄭衍峰傳緋聞，更指二人同渡浪漫除夕夜。於最新一集《#後生仔傾下偈》中，馮盈盈更不慎爆料指除夕是二人的「紀念日」！

在去年12月，馮盈盈宣布與拍拖4年的醫生男友Martin分手，昔日的愛巢亦只好放租他人。Martin早前被影到與疑似新歡睇日落，馮盈盈亦隨即爆出與TVB大隻主播鄭衍峰的緋聞，二人除了在節目《#後生仔傾下偈》中火花十足，更被傳媒影到除夕拍拖逛超市。

【新歡上場】馮盈盈與醫生分手後各有新歡　被指秘戀猛男主播3個月節目上公開傳情

節目上二人經常眉來眼去。（影片截圖）

馮盈盈伸手摸鄭衍峰胸肌，男方下意識先推開。（影片截圖）

【女神自抽】FYY被指與大隻主播同逛超市　馮盈盈IG貼前後腳拉筋照自嘲

於昨日（5月5日）播出的最新一集《#後生仔傾下偈》中，再次找來鄭衍峰任嘉賓，期間馮盈盈不避嫌伸手摸鄭衍峰41吋胸肌，男方下意識推開她後，立即補說：「有鏡頭架，off-cam先做啦！」單看這段互動已感受到二人關係匪淺。

馮盈盈又主動提及到二人共渡除夕一事，她直言因為當時剛分手不久：「始終嗰段時間我比較孤單。」其拍檔陸浩明提到：「除夕咪好耐囉，應該擺到下年除夕再出啦。」此時馮盈盈秒回：「我都係咁話，因為紀念日嘛！」

【重新出發】馮盈盈舊愛巢成功3萬元放租　FYY改1.9萬元租深水埗新盤

馮盈盈去年12月宣佈回復單身。（instagram圖片）

鄭衍峰熱愛健身，擁有健碩身材。（instagram圖片）

全場被盈盈的言論嚇倒，尤其她身旁的鄭衍峰，未知是否爆出除夕是二人的拍拖紀念日，鄭衍峰即叫她不要亂說話。

馮盈盈改口說那天是BBQ紀念日，因為鄭衍峰的朋友知道二人單身，於是邀約一起來BBQ共渡除夕夜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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