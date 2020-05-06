  • 31°C
香港時間 : 2020506日 (三) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【復仇者聯盟】雷神替身曝光似足孖生兄弟　美國隊長做IG初哥4日吸285萬粉絲

娛樂 15:15 2020/05/06

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

史上最賣座的電影是《復仇者聯盟4：終局之戰》早已塵埃落定，雖然事隔1年，但隨著新一章即將展開，加上在大戰過後可以「留底」的演員逐步發放消息，可見《復仇者聯盟》仍然是大家持續的話題，最近每位重要角色的替身曝光，相似程度似足失散了的孖生兄弟姊妹。

《雷神》基斯咸士禾夫（右）多年來的替身都是Boddy Holland（左），長相好比孖生兄弟。（網上圖片）

替身Boddy Holland並不是「二打六」，據說在行內出名，亦在《Games of Thrones》有演出。（網上圖片）

基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）

雖然《雷神》向外間表示要休息1年與子女團聚，但他似乎沒有空閒過來，除了開設個人健身apps，早前他收到《雷神4》的劇本後，立即在其個人網址上大讚是他看過最好最有趣的劇本，果真是百分百世界仔懂得自我宣傳，雖然離正式拍攝時間還有一整年，但對於宣傳，他從來非常努力親力親為。

似乎「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（右）的替身演員（左）跟她有點距離。（網上圖片）

施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）

電影《黑寡婦》原定5月1日上映，但因為新冠肺炎而要延遲，更重要的上映日期還未家案，令大家都感到失望，畢竟這一套電影是施嘉莉祖安遜最後飾演黑寡婦的一次。

「美國隊長」基斯伊雲斯（右）的替身演員名為Sam Hargrave（左）。（網上圖片）

基斯伊雲斯（Chris Evans）

一直以來，基斯伊雲斯在飾演美國隊長這麼多年以來都從來沒有開設過個人Instagram帳戶，直至過剛去的星期六，他才首次加入網絡大軍，在Instagram短短10小時內吸納了116萬位跟隨者。

原因是他在第一個留言中宣布舉辦「All in Challenge」遊戲，找來基斯咸士禾夫、施嘉莉祖安遜等6位元祖復仇者成員參與。

遊戲內容是6 位元祖復仇者合體參加合共40分鐘的活動，其中20分鐘是回答粉絲問題，另外20分鐘將自募款活動中選出1位幸運粉絲，並可帶2位朋友，與6位大明星一起玩遊戲，而且任何遊戲皆可。

一經宣布，他的ig跟著者人數在4日間已經創新高達285萬人追隨。

其他復仇者替身：

布麗拉森（Brie Larson）

《驚奇隊長》在列車上的大戰大家仍然記得，但原來就連劇中被痛擊的老婦亦要出動替身。（網上圖片）

湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）

還記得《雷神》中的洛基使出分身術嗎？這位分身名為Paul Lacovara。（網上圖片）

麥克雷法路（MARK Ruffalo）

要扮Hulk未變身前不難，穿上西裝後的替身演員正是Anthony Molinari。（網上圖片）

記者：何偉雄

相關文章

【Netflix電影】《驚天營救》勢成Netflix最高收視電影紀錄　「雷神」透露擬拍前傳或續集
13:11 2020/05/04
【Netflix電影】《驚天營救》勢成Netflix最高收視電影紀錄　「雷神」透露擬拍前傳或續集
【留家睇戲】「雷神」Netflix新片《驚天營救》闖龍潭　基斯咸士禾夫親自跳30公尺懸崖
16:38 2020/04/22
【留家睇戲】「雷神」Netflix新片《驚天營救》闖龍潭　基斯咸士禾夫親自跳30公尺懸崖
【越洋專訪】「美國隊長」主演Apple TV+新劇《捍衛我兒》　Chris Evans留家抗疫讚弟弟廚藝了得
17:08 2020/04/21
【越洋專訪】「美國隊長」主演Apple TV+新劇《捍衛我兒》　Chris Evans留家抗疫讚弟弟廚藝了得
復仇者聯盟 電視／電影／電台節目名 娛樂行業 娛樂人物職業 電影

最高瀏覽

【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
12:54 2020/05/05
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門
15:17 2020/05/05
港府全民派重用口罩CuMask　市民預先登記經郵政局派送上門