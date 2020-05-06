【復仇者聯盟】雷神替身曝光似足孖生兄弟 美國隊長做IG初哥4日吸285萬粉絲
史上最賣座的電影是《復仇者聯盟4：終局之戰》早已塵埃落定，雖然事隔1年，但隨著新一章即將展開，加上在大戰過後可以「留底」的演員逐步發放消息，可見《復仇者聯盟》仍然是大家持續的話題，最近每位重要角色的替身曝光，相似程度似足失散了的孖生兄弟姊妹。
基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）
雖然《雷神》向外間表示要休息1年與子女團聚，但他似乎沒有空閒過來，除了開設個人健身apps，早前他收到《雷神4》的劇本後，立即在其個人網址上大讚是他看過最好最有趣的劇本，果真是百分百世界仔懂得自我宣傳，雖然離正式拍攝時間還有一整年，但對於宣傳，他從來非常努力親力親為。
施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）
電影《黑寡婦》原定5月1日上映，但因為新冠肺炎而要延遲，更重要的上映日期還未家案，令大家都感到失望，畢竟這一套電影是施嘉莉祖安遜最後飾演黑寡婦的一次。
基斯伊雲斯（Chris Evans）
一直以來，基斯伊雲斯在飾演美國隊長這麼多年以來都從來沒有開設過個人Instagram帳戶，直至過剛去的星期六，他才首次加入網絡大軍，在Instagram短短10小時內吸納了116萬位跟隨者。
原因是他在第一個留言中宣布舉辦「All in Challenge」遊戲，找來基斯咸士禾夫、施嘉莉祖安遜等6位元祖復仇者成員參與。
遊戲內容是6 位元祖復仇者合體參加合共40分鐘的活動，其中20分鐘是回答粉絲問題，另外20分鐘將自募款活動中選出1位幸運粉絲，並可帶2位朋友，與6位大明星一起玩遊戲，而且任何遊戲皆可。
一經宣布，他的ig跟著者人數在4日間已經創新高達285萬人追隨。
其他復仇者替身：
布麗拉森（Brie Larson）
湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）
麥克雷法路（MARK Ruffalo）
記者：何偉雄