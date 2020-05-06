【復課在即】團體設網上免費心靈支援平台　助高中師生用藝術平撫疫境情緒【內附詳情】

▲ 負責人Canace強調，學生在新冠肺炎疫情中缺乏社交連繫，現在復課在即，盼望這個心靈支援平台能為他們疏導疫境下的情緒。(受訪者提供)

中學即將復課，然而學生面對即將來臨的公開考試和未完成的學習進程，又是否能適應？「Better Me, Better We」身心靈支援平台啟動30天「心間」探索歷程先導計劃，供中四至中六師生預訂一個五感感觀體驗盒，跟同學一起每一天完成一個心靈任務，尋回感受與平靜，迎接復課挑戰。

▲ 實體的感觀體驗盒包括任務工具、每天一張探索卡，其中包括3項聲音導航任務。(受訪者提供)

教育燃新轄下的Better Me, Better We是一個屬於香港教師、家長、學生的身心靈教學支援平台，希望在這困難的時間，大家更需要「關心彼此，共學同行」。

計劃針對中四至中六學生和班主任而設，但機構同時也向非教育界別人士，提供個人綫上歷程，大家只要按此連結，便可免費參加計劃，每一天由電郵獲發一張探索卡及綫上探索旅程製法，在家自行進行每天的心間任務；而中學老師現可申請實體的感觀體驗盒，體驗盒是限量供應，每一位老師可申請30盒，盒中包括30天的探索卡，其中3項配合聲音導航。

心間盒包括3張以聲音導航運作的探索卡，讓學生創作沙花園、畫臉蛋觀察自己的樣子及石頭上畫曼陀羅畫，藉此覺察不同感官，尋回感受與平靜。

▲ 沙花園要預備沙、樹枝、石頭、乾果和盒子，聽住耳機操作設計自己的沙花園。(受訪者提供)

▲ 一盒心間就是一個心靈伙伴，入面的一字一句都是跟學生溫柔的對話。(受訪者提供)

「Better Me, Better We」指出，學校的網上學習多傾向學術，他們更關注到學生心靈需要，今次希望老師先行體驗，再邀請學生參與，一起利用網上平台共學，達到覺察自己的身心狀態、彼此關懷、建立更深厚的人際關係及支援網絡。

而設計「心間」探索歷程的阮卓瑤(Canace)，是Artmapping藝述誌總監，其機構以身心靈藝術活動，拉近人與人之間的距離，讓每位社群成員建立歸屬感。

▲ 公眾可參加個人綫上歷程，自製心間程序。(受訪者提供)

Canace強調，學生在疫情中缺乏社交連繫，同時在學習上要適應無人之境，導師不在身邊即時發問解題，在學習中定必要自我處理更多的難題，雖然學生能從中提升到獨立性是一種好處，但面對急劇轉變定必心感徬徨，一盒心間就是一個心靈伙伴，入面的一字一句都是跟學生溫柔的對話，讓他們感受到迷茫當前，但總有一個人，理解他們的狀況，甚至可以引導他們創造自我情緒出口。

我見到在香港的教育，很多時都會以目標為本忽略個人心靈成長部分，而感觀藝術創作，可靜可動，能夠提供一個安全而且具趣味性的心靈空間，與使用者重新提升五感，為他們重啟想像和創作力，從而發現更深層的自己。

記者：胡麗珊