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【十八年後的終極告白】18年前埋屍真相逐步曝光　殺喪屍鬼仔強Tiger兇手登場

娛樂 13:17 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

《十八年後的終極告白》兇手即將曝光。

TVB劇《十八年後的終極告白》在昨晚（5月5日）劇情講到，阿Sam（譚俊彥飾）、阿一（陳山聰飾）、肥仔富（何遠東飾）和吹水（林師傑飾）終於道出18年前，各自所知的埋屍真相。

可是同時隨著鬼仔強（蕭徽勇飾）和Tiger（杜大偉飾）的離世，令到兇手真正身份再成謎。在今晚（5月6日）播出《十八年後的終極告白》，真兇將現身。

【十八年後的終極告白】楊秀惠驚慌哭泣騷演技　羅浩銘劇透泰臣將強暴阿倩【有片】

眾人道出18年前真相。（《十八年後的終極告白》截圖）

【十八年後的終極告白】楊秀惠驚慌哭泣騷演技　羅浩銘劇透泰臣將強暴阿倩【有片】

從昨晚《十八年後的終極告白》預告得知，兇手會向阿Sam媽媽埋手，令Sam十分傷心，向肥仔富和阿一訴苦：「他現在搞我媽媽！」

肥仔富十分緊張，認為兇手一直在監察他們阿一則說了關鍵的一句：「根本一直在我們身邊偷聽。」，透露更多兇手資訊，以下幾個人最大嫌疑犯：

1.Sam 

《十八年後的終極告白》飾演Sam的譚俊彥早前接受TOPick訪問時表示：「電視劇的男主角很少偏向反派，可是今次有別於一般電視劇，不是好人是好人、壞人是壞人，這次好人和壞人是沒有界線。」

透露角色並非如一般男主角的存在，可能借傷害媽媽，以苦肉計轉移視線。借用《逃學威龍3龍過雞年》周星星上司梁Sir說過的黃金定律：「愈大嫌疑，愈不是兇手」，令Sam相當有嫌疑。

Sam相當有嫌疑。（《十八年後的終極告白》截圖）

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2.阮進

正所謂「糟糠之妻不可棄」，阮進為了迎娶金鋪太子女陳淑嫻（江欣燕飾），而拋棄被到香港時一起挨苦的女人胡秀梅（阮兒飾），甚至背棄照顧兩母子的承諾。

阮進將與Sam反目。（《十八年後的終極告白》劇照）

而屍體喪屍正正是阮進和胡秀梅的私生子，在喪屍死前，母親胡秀梅曾將兒子照片寄給阮進。僱傭兵的身份阮進殺人易如反掌，不排除阮進為了保密私生子之事，尾隨Sam一行人，在適當之時把喪屍解決，並將罪名推到Sam、阿一和肥仔富身上。

3.蛋撻

遲遲未出場的蛋撻即在13集登場，這份神秘的舊同學不時出現在Sam一行人的回憶中，在阮進的提點後，他成為Madam Yuen（黃智雯飾）的調查對象之一。

蛋撻在第13集登場。（司徒暉IG圖片）

4.神秘人

在《十八年後的終極告白》劇情，一直暗示有一個神秘人，此人不斷出現在Sam、阿一和肥仔富身邊的人，而他最常出現卻又不起眼，可能是鄰居、保安、司機、同事等。

其實，Sam、阿一等人當年一班好兄弟外，校內還有其他同學，可能當中就有連環兇殺案的真兇。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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