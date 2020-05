【Netflix紀錄片】話題作《養虎為患》開拍劇集版　影帝尼古拉斯演Tiger King奇情人生

▲ 紀錄片加真人騷《養虎為患》,其主角Joe Exotic私養老虎,半生奇情。(Netflix提供)

Netflix的紀錄片《養虎為患》(Tiger King)人氣爆燈,據尼爾森(Nielsen)的數據顯示,該系列在上映後的前10天,估計已吸引了3,430萬名觀眾觀看。其主角Joe Exotic的養虎奇緣、殺人奇情、基界奇聞,他的身邊人又光怪陸離,一系列瘋狂又顛覆人性的事蹟,成為比電影小說更曲折的真人故事。

▲ 《養虎為患》中另一人物Doc Antle為另一動物園主人,又是一個奇情角色。(Netflix提供)

根據外媒《綜藝》(Variety)雜誌的獨家披露,Imagine Television Studios及CBS電視台將聯製一連8集的劇集,不是Joe Exotic最期望飾他真身的Brad Pitt,亦非其他熱門如David Spade、Michael Keaton等,而是Nicolas Cage成為主角,飾演這位極具爭議的角色,如何創造自己形象後,逐漸迷失的經過。

▲ Joe 的死對頭Carole Baskin,在新劇中未知誰人演飾。(Netflix提供)

唯不同的是,Nicolas Cage並非改編自這Netflix的紀錄片,而是直接根據《德州月刊》發表的文章《Joe Exotic:A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild》進行改編。

▲ 另一人物Jeff Lowe用計謀購下Joe Exotic的動物園,也是一片中的一個轉折位。(Netflix提供)

Nicolas同時也將透過旗下的土星影業的名義,以執行製作人的身分參與製作,這將是他從影以來首次出演電視影集。

▲ 尼古拉斯演Tiger King奇情人生,有網民表示選角得宜,滿有期待。(相片︰法新社)

《養虎為患》的主角Joe Exotic,從一位出櫃同志迷戀上老虎及其奇幻的動物園,到最後竟因謀殺罪、野生動物罪被判刑22年,完全超乎觀眾想像,但諷刺的是,《養虎為患》爆紅之際Joe仍身繫獄中,無法沾到這套紀綠片帶來的光環和名氣。

▲ Joe Exotic據《養虎為患》這記錄片一炮而紅,可惜他現身在獄中,但不少粉絲欲替他平反。(Netflix提供)

Joe的感情世界更是曲折離奇,有過多任男性伴侶的他,甚至「一次和兩個男人結婚」,並同居於園內,行徑荒誔。

撰文︰司徒家傑