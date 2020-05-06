【Netflix紀錄片】話題作《養虎為患》開拍劇集版 影帝尼古拉斯演Tiger King奇情人生
Netflix的紀錄片《養虎為患》（Tiger King）人氣爆燈，據尼爾森（Nielsen）的數據顯示，該系列在上映後的前10天，估計已吸引了3,430萬名觀眾觀看。其主角Joe Exotic的養虎奇緣、殺人奇情、基界奇聞，他的身邊人又光怪陸離，一系列瘋狂又顛覆人性的事蹟，成為比電影小說更曲折的真人故事。
根據外媒《綜藝》（Variety）雜誌的獨家披露，Imagine Television Studios及CBS電視台將聯製一連8集的劇集，不是Joe Exotic最期望飾他真身的Brad Pitt，亦非其他熱門如David Spade、Michael Keaton等，而是Nicolas Cage成為主角，飾演這位極具爭議的角色，如何創造自己形象後，逐漸迷失的經過。
唯不同的是，Nicolas Cage並非改編自這Netflix的紀錄片，而是直接根據《德州月刊》發表的文章《Joe Exotic：A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild》進行改編。
Nicolas同時也將透過旗下的土星影業的名義，以執行製作人的身分參與製作，這將是他從影以來首次出演電視影集。
《養虎為患》的主角Joe Exotic，從一位出櫃同志迷戀上老虎及其奇幻的動物園，到最後竟因謀殺罪、野生動物罪被判刑22年，完全超乎觀眾想像，但諷刺的是，《養虎為患》爆紅之際Joe仍身繫獄中，無法沾到這套紀綠片帶來的光環和名氣。
Joe的感情世界更是曲折離奇，有過多任男性伴侶的他，甚至「一次和兩個男人結婚」，並同居於園內，行徑荒誔。
撰文︰司徒家傑