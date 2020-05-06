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【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴

社會 11:32 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

何栢良提醒在高風險傳播的地方，仍然應使用外科口罩。（資料圖片）

政府向全民派「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™）抗疫，口罩在顆粒過濾效率(PFE)、細菌過濾效率(BFE)及合成血液穿透阻力方面，符合ASTM F2100一級標準，可清洗60次。針對CuMask+™，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示有4種高危人士不應配戴。

【銅芯抗疫口罩】用肥皂、冷水手洗、平放晾乾　一文看清CuMask特質及清洗方法

何栢良笑指上述口罩與內衣褲物料差不多，認為可針對外層顏色作改善，令口罩的觀感較佳。他又指上述口罩本身的測試結果不錯，惟口罩以6層布料造成，呼吸阻力或會比外科口罩較大，而且口罩本身不能消毒，只可以番梘清洗，故提議以下４款人士不應使用CuMask+™，

  • 出現發燒、呼吸道感染病徵人士
  • 正接受家居檢疫、確診或懷疑個案
  • 正接受家居檢疫、確診或懷疑個案的緊密接觸者
  • 需要到醫院及老人院等高危地方人士

何栢良指口罩的濾芯主要不是用來殺菌，主要是用作辟味，故在高風險傳播的地方，仍然應使用外科口罩。

政府即將向全港市民派發1人1個可重用口罩「銅芯抗疫口罩+™」。（資料圖片）

【銅芯抗疫口罩】CuMask 7時起接受登記逾3萬人輸候　實測3分鐘完成登記

此外，他續指現時政府的放寬措施為壓力測試，認為社區檢測仍然需要多做檢測，直到連續28日再無本地確診後，就可以完全取消現時的限制措施。他又提到現時仍需要做好源頭控制，全民戴口罩為必要措施。何栢良認為政府應該與11個高傳播風險場所的業界商討機制，如有任何職員不適，就應該馬上作檢測，亦需要有少量措施，以避免這類場所出現過分擠迫的情況。

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責任編輯：郭家穎

何栢良 疫情 壓力 傳染病 香港大學 發燒

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