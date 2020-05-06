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國務院港澳辦：黑暴攬炒屬社會政治病毒　一日不除香港一日不寧

社會 11:35 2020/05/06

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國務院港澳辦形容，香港經濟深度衰退，確實已陷入困境。（經濟日報資料圖片）

國務院港澳辦表示，香港經濟深度衰退，確實已陷入困境，除受新冠肺炎疫情影響，認為最大禍患來自公然叫囂和實施「攬炒」的「黑暴」勢力，正在摧毀香港繁榮穩定的根基，又強調「黑暴」一日不除，香港一日不寧。

國務院港澳辦稱，香港的最大禍患來自內部，公然叫囂和實施「攬炒」的「黑暴」勢力，正在摧毀香港繁榮穩定的根基，形容「黑暴」、「攬炒」是香港社會的政治病毒，是一國兩制的大敵，中央絕不會坐視這股破壞性力量肆意癲狂。

發言人又指，去年6月以來公然挑戰「一國兩制」原則底線，踐踏法治，破壞社會秩序，黑暴勢力正在摧毀香港繁榮穩定的根基；黑暴勢力眼見當前香港疫情稍為緩和，又蠢蠢欲動，他們及幕後指揮者、組織者、煽動者的目的，就是想把香港拖下懸崖，抗拒中央對香港的全面管治權，假高度自治之名，行完全自治之實，把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體。

發言人指出，黑暴勢力的同情者越多，香港付出的代價就越大，強調中央政府對維護香港特區的憲制秩序，對維護國家安全負有最大責任，敦促所有掌握公權力的機構和人士，必須用實際行動依法履職， 全社會要一致行動，止暴制亂、恢復秩序。

發言人又說，堅守及全面準確貫徹一國兩制，是香港光明未來的唯一所在。中央有足夠的誠意和信心確保一國兩制方針不會變、不動搖，同時也有足夠的決心和能力確保一國兩制實踐不變形、不走樣。

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責任編輯：陳正怡

政治 一國兩制

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