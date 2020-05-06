【基層哀歌】酒樓侍應女兒放無薪假陷困境　媽媽獲援助眼泛淚光答謝送上「珍貴」水果

▲ 從事酒樓侍應的女兒放無薪假，頓失家庭經濟支柱，媽媽送上對她來說非常珍貴的水果予工作人員，叫人心酸。

新冠疫情影響各行各業，飲食業更是首當其衝，不少酒樓食肆結業，一直關注本港基層貧困問題的機構，協助一位街坊媽媽辦理緊急援助基金申請，因為她從事酒樓侍應的女兒放無薪假，頓失家庭經濟支柱。媽媽非常感激幫忙，將對她來說非常珍貴的2隻香蕉及2個蘋果送給工作人員，叫人心酸。

昨日（5日），「拾平台」在Facebook專頁發佈帖文，分享一宗協助街坊申請援助的經歷，有感基層在疫情受影響相當大，受助的媽媽未去到窮途末路也不願找幫忙，希望大家關注社會貧窮問題。

上星期某天，街坊翠姐（化名）透過同樣住劏房的朋友轉介，到非牟利基督教慈善機構「新福事工協會」辦理中電的劏房住户電費津貼申請，填寫表格期間，翠姐問及有否關於失業緊急支援的資訊，原來與她同住任職酒樓侍應的女兒，自2月開始被放無薪假，每星期只能返一日工，家中經濟支柱頓時大受影響，過去幾個月只能靠積蓄支撐，翠姐坦言邀交下個月房租亦有困難，感到徬徨無助。

申請緊急援助基金

負責協助翠姐的新福事工協會關懷貧窮學校幹事趙日輝，嘗試叫她考慮機構的緊急援助基金的支援，雖然金額不多，但至少可暫時作為紓緩燃眉之急，而她第二日就再到機構填寫有關表格，並先取食米及超市券等物資以解決基本生活所需。

翠姐話呢筆金錢上嘅支援固然重要，但係呢個艱難時刻能夠揾到一道出路，總算俾到佢哋有一份同行堅持下去嘅盼望……

物輕情意重以表感激

翠姐辦理完緊急援助基金申請，準備離開機構之時，她在身上的斜腰袋裡面，拎出一包生果，內有兩隻牛奶蕉和兩個蘋果仔，然後就急步行出門口走去升降機方向。

▲ 對於生活陷困境的基層來說，2隻牛奶蕉及2個蘋果是很珍貴，翠姐（化名）將它們送予工作人員，以表感激之心。3（圖片︰括平台）

幹事趙日輝隨即衝出來，想將這袋生果歸還給翠姐，但對方卻堅持要送他，彼此僵持了幾分鐘之後，翠姐眼眶已泛淚，講了句 ︰

趙生，其實……呢啲都係唔值錢嘅嘢……希望你收咗佢，等我個心好過啲，好嗎？

趙日輝有感常言道人生起跌無常，最緊要是敢於向外求助，勇於積極面對，但說而行難，到自己遇上困境難以宣之於口。

關懷貧窮學校之拾平台

「關懷貧窮學校」是非牟利基督教慈善機構新福事工協會轄下的一項教育工作，透過貧窮體驗活動、落區關懷行動等，讓市民認識本地貧窮問題等。 而「拾平台」是「關懷貧窮學校」轄下一個組織，詳情可到Facebook專頁或網頁了解。

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責任編輯︰顏紫燕