【飛虎3】劉家良徒孫何慈茵好武功　剛柔並重跳鋼管舞騷女人味

《飛虎3壯志英雄》前晚（2月21日）於TVB首播，於首兩集戲份極重的何慈茵在劇中飾演沛國流亡公主Renee，其角色要開槍、近身格鬥技、飛車樣樣精通，近乎全能，難怪網友封她為「全能公主」。

此外，何慈茵在劇中無論身處任何不是Bra Top便是貼身露腰裝上陣，腹前馬甲線更是清晰可見，難怪網民驚嘆：「女殺手都係咁性感！？」

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何慈茵盡展身手

對於角色造型「涼爽」之謎，何慈茵受訪時笑言：「我角色背景係中東國家嘅皇室成員，係一個20歲出頭嘅公主，劇組想我打得嚟有型之餘，又散發到多少少女人味，所以造型設計Sexy啲！我都真係近乎每套衫都露腰，所以我有刻意做多啲運動同食得清啲，希望拍攝時見到人魚線同腹肌，好睇啲嘛！」

眾所周知何慈茵身手好，但原來今次是她首度拍劇：「最初係副導演同武術指導搵我試戲嘅，佢哋想搵個似外國人又打得嘅女仔，好榮幸可以參與到咁多打鬥場面，我自己最初睇劇本都好驚喜，比我想像多戲份。」

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飛車場面刺激

何慈茵又坦言無論是精彩的肉搏畫面，還是刺激耀眼的飛車場面，均是台前幕後花大量時間用心打造出來：「拍打戲唔係一個人嘅事，係成個團隊嘅合作，我哋有好多大型槍戰、爆破、吊威吔，每場都花好多時間，大家見到1、2秒鐘好精彩嘅動作，其實可能花咗大半日先有咁嘅效果。」

本身有私家車及電單車牌的何慈茵，又指出首集獲得正評的飛車場口，未計後期、單是拍攝便花了3天時間：「我係第一次拍飛車，覺得好興奮，一直都好想拍！其實好多畫面都係綠布景CG畫面嚟，當然比較危險同難度動作，都有替身去幫手。」

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劉家良徒孫

現年31歲的中英混血何慈茵為星二代，爸爸何麥師承劉家良，精於洪拳，在80、90年代拍過不少動作片，亦曾任電影武術指導。

何慈茵5歲開始學洪拳，為劉家良徒孫，《飛虎3》是她首部參演劇集，最近亦有參與《不可能任務》學習做龍虎武師，表現亮眼。

曾參與MMA格鬥比賽的何慈茵，於去年的《明星運動會前哨戰：Fight盡》中越級挑戰職業級拳手霍嘉怡，並在爸爸見證及鼓勵下贏得比賽，有姿勢兼有實際。

外表硬朗的何慈茵更是剛柔並重，熱愛鋼管舞的她跳舞時散發陣陣女人味。