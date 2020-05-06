【無良老闆】懷孕7個月孕婦OT一周猝死胎死腹中　冷血老闆為逃賠償拒認員工

▲ 一名懷孕7個多月的孕婦連續一周OT後猝死，不幸胎死腹中，可是老闆為逃賠償拒認她是員工。

孕婦在孕期面對身心變化，加上工作壓力，容易令她們情緒波動，甚至出現嚴重問題。內地一名懷孕7個多月的孕婦連續一周OT後猝死，不幸胎死腹中，可是其老闆為了逃避賠償，竟然拒認她是員工。

綜合內地傳媒報道，事件於2018年2月發生在江蘇省鹽城市阜甯縣，懷胎7個多月的張姓女事主於金舖工作，當時臨近農曆新年，她收到老闆的短訊表示「從明天起全員加班！」即使已挺著大肚子，她亦按通知繼續加班。

胎盤剝離致死

持續加班7日後，她因疲憊感到不適，於是向上司請假休息。不料她在翌日因胎盤早期剝離致死，腹中胎兒也保不住。她的家人要求金舖提供她的薪金證明，結果金舖老闆卻指她並非該店的員工。

2019年1月事主的丈夫向當地勞資爭議仲裁委員會申請，要求確認妻子與店方的勞資關係，後來該會以證據不足為由不受理。

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沒簽僱傭合約

家人只好向法院求助，結果發現事主與金舖沒簽訂僱傭合約，店方亦沒為事主購買保險。老闆為了逃過賠償，也要求其他員工封口。

法院幾經調查後，找到事主與其他員工的合照及糧單，證實事主與金舖的僱傭關係，因此老闆需向事主作出賠償。法官指金舖老闆事發後不但沒安撫家屬，還拒絕承認事主是員工，「昧著良心說謊、不講誠信」。

金舖老闆不服提出上訴，不過法院維持原判。

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責任編輯︰王明芳