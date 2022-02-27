【不可能任務】張振朗何慈茵36米高空玩遊繩而下　杜穎珊360度空中轉體意外受傷

▲ 《不可能任務》

TVB綜藝節目《不可能任務》內，隊長張振朗、隊員孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊（Sandy）、古天祥、何慈茵、劉展霆（Eden）及戴祖儀（Joey）接受「動作特技考驗」，在錢嘉樂及林迪安為期10天的龍虎武師基本功訓練後，即接受最終極挑戰，合力演出6分鐘的畢業作。

在畢業短片內，由張振朗及何慈茵打頭陣，二人先由36米高空遊繩而下、在天台降落後再盪入露台潛入大廈；「以一敵十」的慈茵與振朗，分別以「光速拳」及「天蠶腳」連環重擊敵人，何慈茵動作俐落之餘更是拳拳有力。

振朗與慈茵完成Solo部分，再由Joey、天祥、Sandy、Eden、孔德賢及劉頌鵬先後接力；當中除了有讓人看至屏息靜氣的漂移場面、更有飛簷走壁、空中360度轉體耍劍、槍戰及爆破，相當精彩。

姚子羚及袁偉豪看畢後，亦忍不住在社交網留言大讚。姚子羚留言：「呢個節目真係好好睇！更加尊重Stuntman（特技人）呢個行業！演員將不能嘅事變成可能。」並以爆花字「Super Good」及「Respect」表達內心讚嘆。

至於袁偉豪則指自己純粹有感而發並留言：「《不可能任務》真係好好睇，睇完之後真係身都痕埋！TVB真係要拍多啲呢啲動作劇，Respect。」

振朗爆玻璃



拍攝現場縱然偶爾玻璃碎片橫飛兼爆破連場，但並未有人因而受傷，事後嘉樂及迪安哥直指他們的重任就是要讓所有台前幕後安全回家：「我哋唔係淨係識擺鏡位同度招，我哋嘅行業雖然係高危，但我哋會用最安全嘅方法拍危險嘅動作。」

現場所見，「安樂」單是拍攝振朗爆玻璃鏡頭已是高度戒備，嘉樂一再指導振朗如何擺手保護自己，迪安則著重教振朗如何於落地一刻避免受傷。

振朗完成動作後，「安樂」亦即上前了解及叮囑工作人員盡快吸走振朗身上玻璃碎，畫面緊張之餘亦相當有愛。迪安哥坦言是次任導師是傾囊相授：「薪火相傳係好應該嘅，所以今次我嚟係義無反顧，連個保險箱嗰啲碎銀都拎埋出嚟。」

慈茵意外受傷



雖然沒有人因任務受傷，但拍攝現場還是意外頻生，其中何慈茵便於休息期間意外撞到玻璃以致頭破血流，隊長振朗聽到慈茵受傷消息後、更一支箭飛奔前往了解傷勢，更著慈茵千萬不要責怪自己影響進度。

慈茵亦坦言傷勢比自己想像嚴重：「我嗰刻撞完都唔覺得會受傷，仲周圍望好驚畀人見到，因為好瘀。我知自己流血嘅，但我未照鏡見到個情況，所以仲好天真咁諗止完血可以繼續拍！點知傷口有成3cm，最後縫咗8針。」

慈茵休息了一天便回歸劇組繼續拍攝，且所有動作均完美完成，專業精神可嘉。

Sandy受輕傷

之前獲迪安哥讚進步神速的Sandy亦受輕傷，事緣扮演女俠的她拍攝吊威也部份時因身體不適不在狀態，結果於空中轉體時發生意外致鼻子受創。

「安樂」見狀即急忙上前了解，眼見Sandy不斷拭淚，嘉樂心痛謂：「佢都唔識詐型嘅，我諗佢咁喊法好痛架喇。」迪安哥見狀亦搞笑問Sandy： 「假架你個鼻？（笑指她咁都唔嗌痛）」終令Sandy破涕為笑。

Sandy事後坦言受傷一刻百感交集：「又痛啦、又冇自信啦、又有感動同感恩嘅喊。嗰日原來慈茵有特登返嚟睇我，每次喊我都係第一時間衝去搵佢，佢好明白我同安慰到我。」