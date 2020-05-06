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【零確診】本港今日沒有新增個案　連續17日沒有本地感染個案

社會 13:11 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

衞生防護中心再次提醒市民，應盡量與他人保持適當的社交距離。

本港新冠肺炎疫情持續放緩，消息指今日（６日）亦無新增個案，衞生防護中心及醫管局今日下午不會召開記者會。計及今日，本港已連續17日錄得零本地個案，本港至今累計有1,040宗確診個案，另有1宗疑似病例。

【銅芯抗疫口罩】CuMask 7時起接受登記逾3萬人輸候　實測3分鐘完成登記

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【銅芯抗疫口罩CuMask】何栢良：口罩濾芯主要是用作辟味　4種高危人士不應配戴
 　　
同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，在家居環境衞生方面，市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口（U型隔氣口）；所有地台排水口在不使用時應蓋好；如廁時亦要注重衞生，先將廁板蓋上才沖廁水，以免散播病菌。

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記者：伍瑋瑋

 

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