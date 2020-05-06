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【幽會人妻】英國防疫顧問違反隔離令　幽會有夫之婦後認錯請辭

健康 12:13 2020/05/06

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英國防疫顧問傳出違反隔離令，幽會有夫之婦。

英國倫敦帝國學院傳染病專家Neil Ferguson最近被爆出違反社交距離政策，與38歲有夫之婦在家中幽會，繼而公開聲明，坦承自己判斷失誤，同時辭去政府防疫顧問之職。Neil Ferguson是最預測到疫情爆發，並推動政府採取隔離令的人物，他在3月中旬出現染疫症狀，開始進行自我隔離。

綜合外國媒體報道，Neil Ferguson 陷入不倫緋聞的消息，最早由《每日電訊報》報道，Neil Ferguson在出席一場政府防疫政策會議後，在3月18日出現感染症狀，接受病毒測試後證實呈陽性，其後開始家居隔離。而他的38歲已婚女友Antonia Staats，被指分別在3月30日和4月8日，兩度前往他的家中與他見面。

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消息傳出後，他發表聲明承認錯誤，並決定請辭政府防疫顧問職務，但同時強調自己對新型冠狀病毒已免疫：

我承認自己判斷失誤，採取了錯誤行動。因此，我決定不再參與SAGE（政府緊急科學顧問團）的工作。在出現染疫症狀並確診後，我已自我隔離將近2周，我相信我已免疫。我十分後悔自己的行為，傳達了錯誤訊息，因為現時仍然是必須保持社交距離的時候。

他又指，政府防疫指導方針很明確，目的是為了保護我們所有人。Neil Ferguson現年51歲，是倫敦帝國學院傳染病學家，在疫情爆發之初已一直更新疫情規模預測報告，並推動勸說英國政府實施隔離令。而與他陷入不倫緋聞的38歲女子Antonia Staats，育有兩名孩子，與30多歲丈夫居於倫敦。

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責任編輯：王俊賢

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