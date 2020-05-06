【戴口罩爛面】24歲女生連續戴口罩3個月爛面出紅疹水泡　皮膚科醫生教還原靚靚肌

▲ 24歲女生連續戴口罩3個月爛面，並出現紅疹和水泡。

新冠肺炎疫情下，民眾需日日戴口罩，惟長期戴口罩，易令皮膚敏感不適。杭州一名24歲女子因為連續戴口罩3個多月，近日覺得面部莫名發癢，脫下口罩後，驚覺「爛面」毀容，出現紅疹、水泡，而且感覺刺痛。經醫生檢查後，診斷為長期戴口罩而導致過敏性皮炎。本港有皮膚科醫生表示，長時間戴著口罩，會容易出現暗瘡粉刺，尤其是圍著口腔附近、油脂分泌旺盛的位置。

據內地媒體報道，疫情期間，該名24歲女生婷婷一直在社區負責疫情防控工作，持續戴口罩3個多月。起初發現出紅疹時，她還以為口罩戴太久致皮膚缺水，不料翌日卻出水泡，令她當場哭叫「毀容了！」

浙大一院皮膚科醫生檢查後，發現她臉上有紅斑、脫屑，並出現丘疹、水泡，有明顯痕癢灼痛症狀，初步診斷是長期戴口罩而導致過敏性皮炎。該院醫生又指，有不少患者也因為長期戴口罩而出現過敏性皮炎，建議「平時注意皮膚保濕，勤換口罩，要足夠合格的口罩，不要戴太緊。」

皮膚科醫生：部分人或對口罩物料敏感

本港皮膚科專科醫生陳厚毅早前接受TOPick訪問時亦指，長時間戴著口罩，容易刺激皮膚，導致出現濕疹或其他皮膚問題。

濕疹患者或因此令病情加劇。至於從沒濕疹的人士，也可能因此誘發濕疹。若本身對口罩成分、質料敏感，都可能會出現濕疹。他解釋，不是口罩中特定某種物質引發皮膚問題，有時可能是口罩膠水黏合處一些合成物質，或個別人士對口罩物料敏感。接觸口罩的時間愈長，愈易引起敏感。

長時間戴著口罩，也較易出現暗瘡粉刺，尤其是口腔附近、油脂分泌旺盛的位置。若此時化妝，會增加阻塞毛孔的機會。故他有以下建議：

不要長時間持續戴著口罩，若無太大危險性，可卸除口罩。

若對某款口罩敏感，則用其他口罩代替。譬如部分人會對N95口罩敏感，可改用其他口罩。

若皮膚乾燥，要塗保濕用品；洗臉時，可用鹼性不太高的洗面乳，以濕潤皮膚。因為膚質變好，能間接預防皮膚問題出現。

中大醫院：保持肌膚水油平衡

香港中文大學醫院早前也表示，口罩內的溫度和濕度較高，容易滋生細菌引起暗瘡問題，並有以下建議：

在適當情況下，脫下口罩讓皮膚「休息」。

要注意定期保濕，可因應個人喜好選用啫喱狀或乳霜保濕霜，讓肌膚保持水油平衡，減少油脂分泌，預防暗瘡生長。

若屬油性皮膚，建議使用清爽潤膚膏或控油面霜，避免使用BB霜蓋著已有粉刺和發炎地方；每日洗面兩次或以上，清潔後再保濕，但切忌過度清潔；可在耳後和鼻骨位置塗上潤膚膏，減少因為磨擦而引起的發炎。

若佩戴眼鏡，眼鏡框中的膠、金屬亦有機會引致敏感。

需要化妝的人士，若面部已出現暗瘡粉刺，應減少化妝，或避免在口罩遮蓋的範圍化妝。

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責任編輯：羅嘉欣