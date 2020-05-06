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【恐怖訓練】猴子高速踩單車「擄走」小女孩拖行50米　揭開背後悲慘真相有幕後操控者

親子 12:26 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

網上瘋傳一段恐怖猴子擄走小女孩的影片。

光天化日下，竟發生一宗恐怖猴子擄走小孩事件！網絡正瘋傳一段「猴子擄走小孩」影片，事件發生於印尼泗水，一隻猴子突然高速踩車單衝向一名小女孩，大力拉走小女孩並將其拖行約50米，直至路人出面阻止，正當網民以為是恐怖擄走案時，揭開了背後悲慘的真相。

據英國《每日郵報》報道，社交平台twitter近日瘋傳一段「猴子擄走小孩」的恐怖影片，見到一名媽媽帶著3名孩子坐在一條巷仔的板凳上，一隻猴子突然踩單車高速衝到身旁，起勢抓住穿黃色衫的小女孩並扯到地上，再大力拖行她約50米，拍攝者不斷大叫。

幸好一名男子及時上前阻止，猴子最終離去，小女孩逃過大難，哭著轉身跑回媽媽身邊。

猴子戴上連繩項圈受人操控

影片在twitter及Reddit瘋傳並引起熱議，直斥猴子是魔鬼、手段兇殘，想不到猴子如此力大無窮。不過，有人指出猴子身上疑似綁著一條繩子，似乎背後有人操控，逐步揭開真相。

有網民直指，猴子戴上連繩子的項圈，被放在一輛玩具單車上是正進行訓練，玩具單車是沒有引擎，當主人一拉動繩子，就能操控猴子從街頭衝到街尾。且當猴子捉著小女孩時，主人疑似嘗試拉繩子將猴子拉回。

這是殘酷的訓練，這解釋到為何不少猴子被勒死。

大批網民翻看影片後恍然大悟，受訓的猴子只是出於驚慌想抓緊人，對猴子要受殘忍的訓練深表同情。

這也解釋了為甚麼有人在拍片，本來是拍攝訓練過程，令人好傷心。

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責任編輯︰林綺玲

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