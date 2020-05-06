譚耀宗：再出發聯盟未討論政治具體工作　將以社會籌募方法籌集資源

▲ 「香港再出發大聯盟」昨日成立，大聯盟秘書長譚耀宗稱將以社會籌募方法籌集資源。（經濟日報資料圖片）

由前行政長官董建華及梁振英等人組成的「香港再出發大聯盟」昨日成立，大聯盟秘書長譚耀宗稱大聯盟是發揮民間力量，協助政府落實現階段未能推動的工作，並會以社會籌募方法籌集資源；至於未來工作仍在摸索當中，未有討論政治方面將有的具體工作。

香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗接受港台《千禧年代》節目訪問時表示，政府防疫期間的疫情掌控等各方面工作都做得不錯，香港已較其他國家地區幸運，惟於很多工作上或做得遲和不足，有需要檢討和改善，如有意見指政府派口罩的工作做得不好。

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他解釋，民間力量不應經常攻擊政府，而是要協助政府，補足政府不能做到的工作，而大聯盟的成立是發揮民間力量，凝聚全港各階層力量，重建社會信心，協助政府落實現階段未能推動的工作，並會以社會籌募的方法，籌集資源。

被問到會否有活動推動23條立法，譚耀宗表示，大聯盟未來工作仍在摸索當中，未有討論政治方面有那些具體工作，認為要一步步來；又強調推動重視法治工作重要，加深市民對《基本法》和國家憲法的認識亦有好處，可以減少誤會。

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被問到大聯盟會否發動大量的群眾運動，譚耀宗強調，只會做有利香港和經濟發展的工作，如活動會增加社會的矛盾衝突就不會做。

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責任編輯：陳正怡