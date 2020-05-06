【抗疫勇士】曾歷流產患癌受敗血病折磨　美國101歲超人婆婆再戰勝新冠肺炎

▲ 美國101歲超人婆婆曾歷流產患癌受敗血病折磨，近日再戰勝新冠肺炎。

本港新冠肺炎疫情放緩，但全球確診數字仍然繼續上升，目前已有逾3百萬人疫病。在死亡人數超過7萬人的美國，一位曾經歷西班牙流感、敗血病及癌症的101歲婆婆，成功戰勝西班牙流感，展現出頑強的生命力！

曾經歷「大流行」及多種疾病

綜合外國傳媒報導，1918年，Angelina Friedman的母親帶著一家大小，坐上意大利前往美國紐約的移民船上與丈夫會面。沒想到母親因難產而死，而Angelina在姐姐的協助下順利生存下來，最終到紐約與父親團聚，當時全球大流行的西班牙流感正肆虐。

之後，Angelina先後經歷流產、內出血及敗血病等病症，更曾與丈夫同時患上癌症，丈夫不幸離世，但她卻一一戰勝病魔。在11個兄弟姐妹當中，她是現時唯一仍在生的，現在居住在紐約的護老院內。

數星期反覆發燒 終戰勝肺炎

她3月到醫院進行手術，並在21日確診患上新冠肺炎，一直留在護老院的房間自我隔離，經歷數星期反覆發燒後，但沒有呼吸道相關症狀。她終於在4月20日對病毒測試呈陰性反應，戰勝新冠肺炎。

▲ 婆婆戰勝新冠肺炎後十分精靈。（圖片來源：North Westchester Restorative Therapy & Nursing Center Facebook）

女兒Joanne Merola表示，這已不是母親第一次經歷大流行，她之前已曾經歷過西班牙流感和癌症，直言：「我媽不是普通人，她擁有超人DNA」。

護老院的工作人員指Angelina的康復進度良好，不但能夠進食，也主動要求要找毛冷編織，非常活躍、精靈。去年護老院為她舉辦101歲生日舞會，她更被選舞會女王。護老院今年也計劃為她準備派對，相信她會蟬聯「舞會女王」的寶座：

以她的年齡而言，她真的有活力到不可思議的程度。

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責任編輯：羅嘉欣