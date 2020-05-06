演藝大提琴合奏團網上表演《火祭之舞》　勉勵疫情盡快過去

▲ 演藝大提琴合奏團以音樂為大家打氣！（網上截圖）

在疫情下縱使無法相聚，但13名香港演藝學院學生組成的演藝大提琴合奏團，依然不忘透過視像軟件一起練習，互相鼓勵。合奏團挑選了西班牙作曲家法雅（Manuel de Falla）的作品《火祭之舞》（Ritual Fire Dance），並將眾人的獨奏影片剪輯為合奏版本，期望藉悅耳琴音勉勵一眾受疫情影響的大眾。

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演藝大提琴合奏團的13名成員皆為演藝音樂學院學生，其中9人來自香港，其餘4人為內地學生，當中2人來自武漢。發起是次合奏活動的演藝音樂學院學生葉進傑表示，各成員在疫情下特別懷念往日在校園學習的時光，在抗疫期間仍努力練習，經商量後決定揀選《火祭之舞》為演奏樂曲。他說，

《火祭之舞》是一首西班牙風格的作品，故事中的主角借火祭舞驅走不幸。我們希望藉此曲祝願疫情盡快過去，為大家帶來好運！

合奏團利用兩星期自行練習及攝錄演出片段。當收集所有短片後，他再連續六小時無間斷利用電腦軟件，將各演出片段剪輯成合奏版。合奏團期望與眾人分享他們的練習成果，勉勵所有受疫情影響的大眾，並藉影片答謝演藝音樂學院弦樂系教授王磊的教導。

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責任編輯：郭家穎