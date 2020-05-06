【新冠肺炎】旅遊業界稱限聚令放寬仍限制本地遊發展 倡開通港澳出入境
社會 12:37 2020/05/06
本港新冠肺炎疫情放緩，港府明起放寬限聚令人數上限，美容院、戲院等部分處所亦可重開。不過旅遊業界直指五一黃金周旅行團絕跡，今年初至今有數十間旅行社結業，倡港府研究開通港澳兩地出入境可能性，讓業界可以做一些套票生意，下一步互通邊境或可以開拓到深圳等大灣區城市。
【限聚令】食肆每枱客數放寬至最多8人 業界料可吸引市民外出用膳慶祝母親節
香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良形容，今年五一假期已經不是黃金周，旅行團絕跡，業界希望新型冠狀病毒疫情能夠盡快受控，由年初至今已經有數十間旅行社結業，不希望情況再惡化下去。
大聯盟前日約見地產建設商會討論寬減旅行社租金，姚柏良慨嘆業界生意冰封百日，地產界代表理解行業苦況，但亦明白每間地產商都有困難，希望地產商能對旅行社在租金上有特殊對待。
他稱，雖然限聚令將會放寬，但於成本效益上仍限制本地遊發展，而香港及澳門已長時間沒有本地確診個案，建議研究開通兩地出入境可能性，讓業界可以做一些套票生意，下一步互通邊境或可以開拓到深圳等大灣區城市。
姚柏良補充，一直有與旅發局就重啓旅遊業探討，但業界希望疫情過後、確保安全才會推動旅遊業務；而政府資助每間旅行社8萬元亦很快派發到業界手上，但希望政府盡快宣布「保就業計劃」詳情。
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責任編輯：陳正怡