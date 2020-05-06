【新冠肺炎】旅遊業界稱限聚令放寬仍限制本地遊發展　倡開通港澳出入境

▲ 香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良直指由年初至今已經有數十間旅行社結業，不希望情況再惡化下去。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，港府明起放寬限聚令人數上限，美容院、戲院等部分處所亦可重開。不過旅遊業界直指五一黃金周旅行團絕跡，今年初至今有數十間旅行社結業，倡港府研究開通港澳兩地出入境可能性，讓業界可以做一些套票生意，下一步互通邊境或可以開拓到深圳等大灣區城市。

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香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良形容，今年五一假期已經不是黃金周，旅行團絕跡，業界希望新型冠狀病毒疫情能夠盡快受控，由年初至今已經有數十間旅行社結業，不希望情況再惡化下去。

大聯盟前日約見地產建設商會討論寬減旅行社租金，姚柏良慨嘆業界生意冰封百日，地產界代表理解行業苦況，但亦明白每間地產商都有困難，希望地產商能對旅行社在租金上有特殊對待。

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他稱，雖然限聚令將會放寬，但於成本效益上仍限制本地遊發展，而香港及澳門已長時間沒有本地確診個案，建議研究開通兩地出入境可能性，讓業界可以做一些套票生意，下一步互通邊境或可以開拓到深圳等大灣區城市。

姚柏良補充，一直有與旅發局就重啓旅遊業探討，但業界希望疫情過後、確保安全才會推動旅遊業務；而政府資助每間旅行社8萬元亦很快派發到業界手上，但希望政府盡快宣布「保就業計劃」詳情。

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責任編輯：陳正怡