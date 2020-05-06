【懸樑刺股】惡父信「棒下出孝子」　迫6歲兒頭綁繩讀書撞牆練鐵頭功

▲ 惡父信「棒下出孝子」，令孩子長期受家暴所害。

自小活在家暴陰霾下，長大成父母後也容易成為施虐者。內地一名爸爸相信「棒下出孝子」，認為打孩子能讓孩子身體結實、孝順父母，甚至仿傚古人「懸樑刺股」，逼兒子繩綁頭讀書做功課，這些可怕的教育方法令妻子無法忍受，向法院檢舉他的惡行。

綜合內地傳媒報道，湖南長沙一名李姓父親，從小在家暴中長大，受家人影響，他認為要將這種「棍棒文化」傳承到下一代。他從兒子6歲起，就迫他用頭撞牆練「鐵頭功」，用鐵絲捆住兒子的手，逼兒子在家裏不停奔跑，認為這樣可以鍛鍊兒子的「抗打擊能力」。

仿效古人「懸樑刺股」

在體罰情況下，兒子身上出現多處傷痕，爸爸甚至在兒子做功課時，用綁在高處的繩子把頭部吊起，一打瞌睡頭部就會被繩子拉起，仿效古人「懸樑刺股」。

妻子擔心丈夫的體罰行為，會對兒子造成可怕的心理及生理創傷，於4月時作出檢舉，當地法院近日發出保護令，禁止李姓父親接近、恐嚇、辱罵、跟蹤及騷擾兒子。

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責任編輯：王明芳