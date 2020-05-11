【超級巨聲】伍富橋曾是拉丁舞港隊成員　為一個理由決定開舞蹈學校

▲ 伍富橋與林穎彤合唱歌曲《迷魂陣》，並為歌曲跳拉丁舞。

2014年因參加音樂節目《超級巨聲4》入行的歌手伍富橋，早前與林穎彤推出合唱歌《迷魂陣》，二人並特意為歌曲編排拉丁舞，盡展專業舞技。伍富橋自12歲起與拉丁舞結緣，曾加入港隊代表出戰法國，更因熱愛唱歌跳舞，而實踐做歌手及成立舞蹈學校的夢想。

伍富橋（Alvin）與林穎彤（ Bella）推出合唱歌《迷魂陣》，並獲安排於慈善節目中演出。Alvin接受TOPick專訪憶述練舞過程：「其實多年來跳舞令我受傷的機會不大，但可能因為近年少拉筋，在準備上東華節目前，不停練習做一字馬便拉傷了大脾，要頂硬上節目表演，及後休息個多月才康復。」

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▲ 歌手伍富橋與林穎彤推出合唱歌《迷魂陣》。（星夢娛樂提供）

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入拉丁舞港隊

Alvin自12歲起學習拉丁舞，多年訓練換來舞功底子深厚。不過，他卻指當初是因為媽媽才愛上拉丁舞：「那時候媽媽看見鄰居與兒子一起學跳舞，便帶我一起參加，本來希望可以母子檔學習，不過媽媽一個多月後便放棄，反而我就從此愛上跳舞。」

及後，Alvin勤於練習舞蹈，並透過參加比賽入選港隊。在港隊的4年時間內，生活都離不開拉丁舞，除放學後及周末要練習外，更會不停出外及出國比賽，並奪下全港冠軍等的優異成績。

Alvin回想昔日的練舞及讀書交錯的學習生涯：「其實會覺得辛苦，但又很享受一班人圍在一起練舞的快樂。而且家人對我的決定給予無限支持，所以我才可以一直做最想做的事。」

▲ 伍富橋自小熱愛跳拉丁舞。（曾耀輝 攝）

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棄學位回港做歌手

直至高中，Alvin前往美國讀書，便暫停了學習跳拉丁舞。不過，他骨子裏的藝術細胞依舊活躍，在未完成大學學位前已被節目《超級巨聲》吸引，決定暫停學業回港參賽。

他表示：「我最喜歡是唱歌，當時看第一輯的《超級巨聲》便被吸引，覺得是每個想做歌手的人的夢想舞台，所以前後參加了3次面試，在《超級巨聲2》時第一輪便被淘汰，《超級巨聲》時臨上電視前被淘汰，到《超級巨聲4》終於成功。」

▲ 伍富橋放棄大學學位回港參加《超級巨聲》做歌手。（曾耀輝 攝）

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Alvin雖未有贏出比賽，但仍決定入行實現做歌手的夢想。等候3年，他終於2017年，推出出道歌曲《我怎會如此》。

為做歌手放棄學業，Alvin最感激家人無條件支持，但亦是他有愧的原因之一：「做歌手的壓力其實長期都有，而且覺得做男孩應該要對家庭負責，希望可以快點幫補家計，給更多的家用，以行動報答家人。」

創辦舞蹈學校

2018年，伍富橋開設舞蹈學校High Five Academy（前名：海橋星舞學院），教授拉丁舞課程。年紀輕輕便已創業，Alvin指最大原因是想提供一個平台予志同道合的人聚於一起學習，而且學校的學生亦以Alvin的中學母校為主，希望用能力回饋母校。

▲ 2018年，伍富橋開設舞蹈學校High Five Academy。（Instagram圖片）

他稱：「首次創業不想有過大壓力，所以沒有訂立回本等目標。雖然會遇到困難，如招生，兼顧歌手工作及生意等問題，但感覺自己真正長大及成熟，由父母照顧到照顧一班員工，最重要都是互相溝通。」

素食健身者餐單

熱愛唱歌跳舞，不過Alvin也是一位愛動態運動的健身好手，幾乎每天都會健身1至2小時。而且，他於半年前正式轉為素食者，並希望考取健身教練牌。

▲ 伍富橋每星期都會健身，並希望考取健身教練牌。（Instagram圖片）

Alvin解釋轉做素食者的原因：「約2年前受朋友影響開始接觸佛教，覺得要愛惜生命及眾生平等，所以慢慢轉為素食者。」

Alvin亦指，素食也可在健身過程中吸收足夠營養，不過影響蛋白質吸收：「好多人都有誤解以為人的能量來自肉類，但其實是碳水化合物。而且也不一定只有肉才可使人變健壯，其實好多豆類都有豐富的蛋白質。」

▲ 伍富橋半年前起轉為素食者。（Instagram圖片）

他分享素食健身者的餐單：「我以食豆腐為主，如百葉豆腐，烹調方式可以是煎，然後以豉油或鹽簡單調味，就如雞胸肉一樣，而且素食的毒素比肉類少，長久下來，淋巴水腫、腸胃及皮膚都會改善，只要計好攝取份量，便一樣有足夠力量健身。」

場地：Amelia@Harbour City

記者：陳家瑩

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