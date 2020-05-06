【慘無人道】為減輕單親媽媽負擔 17歲少年慘被僱主凌虐電擊食狗屎

▲ 17歲少年慘被僱主凌虐電擊食狗屎。

台灣發生令人心痛事件，彰化一名17歲單親少年，與媽媽依為命，為減輕家中負擔，早前跟隨一名有毒癮的詹姓男僱主到桃園做鐵工兼學徒，當對方獲悉他欲辭職，竟將他與另一名少年囚禁3個多月凌虐，其間用以氣槍、電擊棒等虐待他，甚至餵食狗屎，少年手指最終需截肢。目前當地警方介入調查，涉案男僱主已被拘捕。

綜合台媒報道，受害少年來自單親家庭，父親去世後與越南裔的母親相依為命。他控訴，去年跟隨詹姓男僱主到桃園工作，原可領兩萬多元（新台幣，下同，約5200港元）薪金，惟對方以房租、水電等名義，扣減薪金至僅餘4000元（約1037港元），更要他們向朋友借錢周轉。

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他之後與另一名21歲林姓同事萌生去意，豈料竟被詹男等人囚禁在彰化埤頭的住所，手提電話、證件全被扣留，禁止與外界聯絡，並將他們以麻繩綑綁椅子上，以氣槍裝上BB彈掃射，同時持自製通電器具電擊等，以及球棒毆打他們，也不給飯吃。導致少年受有電擊（燒）傷及皮膚壞死，詹姓疑犯最後將受害少年押至桃園員工宿舍時，少年始伺機脫逃報警，上月10日終獲救。

由於傷勢嚴重，少年最後要截肢。少年母親表示，原以為兒子真的因工作忙碌而未能回家，現時才知被囚禁虐待，感到痛心。

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警方前日（4日）對被告等人住處搜索，扣得球棒、空氣長槍及電擊器等證物，逮捕主犯詹男、詹男同居李姓女子及黃男等3人，訊後依殺人未遂、私行拘禁、使人為奴隸、重傷害等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，涉有殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。

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責任編輯：王俊賢