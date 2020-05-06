  • 30°C
香港時間 : 2020506日 (週三) 13:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【慘無人道】為減輕單親媽媽負擔 17歲少年慘被僱主凌虐電擊食狗屎

健康 12:53 2020/05/06

分享：

熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

17歲少年慘被僱主凌虐電擊食狗屎。

台灣發生令人心痛事件，彰化一名17歲單親少年，與媽媽依為命，為減輕家中負擔，早前跟隨一名有毒癮的詹姓男僱主到桃園做鐵工兼學徒，當對方獲悉他欲辭職，竟將他與另一名少年囚禁3個多月凌虐，其間用以氣槍、電擊棒等虐待他，甚至餵食狗屎，少年手指最終需截肢。目前當地警方介入調查，涉案男僱主已被拘捕。

綜合台媒報道，受害少年來自單親家庭，父親去世後與越南裔的母親相依為命。他控訴，去年跟隨詹姓男僱主到桃園工作，原可領兩萬多元（新台幣，下同，約5200港元）薪金，惟對方以房租、水電等名義，扣減薪金至僅餘4000元（約1037港元），更要他們向朋友借錢周轉。

8歲男童遭魔鬼生父繼母禁錮虐待　被逼食糞便窒息致死

他之後與另一名21歲林姓同事萌生去意，豈料竟被詹男等人囚禁在彰化埤頭的住所，手提電話、證件全被扣留，禁止與外界聯絡，並將他們以麻繩綑綁椅子上，以氣槍裝上BB彈掃射，同時持自製通電器具電擊等，以及球棒毆打他們，也不給飯吃。導致少年受有電擊（燒）傷及皮膚壞死，詹姓疑犯最後將受害少年押至桃園員工宿舍時，少年始伺機脫逃報警，上月10日終獲救。

由於傷勢嚴重，少年最後要截肢。少年母親表示，原以為兒子真的因工作忙碌而未能回家，現時才知被囚禁虐待，感到痛心。

印傭遭惡毒母女禁錮虐打臀部被捕　僱主：傷口是她跌倒造成

警方前日（4日）對被告等人住處搜索，扣得球棒、空氣長槍及電擊器等證物，逮捕主犯詹男、詹男同居李姓女子及黃男等3人，訊後依殺人未遂、私行拘禁、使人為奴隸、重傷害等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，涉有殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，昨晚向法院聲請羈押禁見。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王俊賢

健康問題 兒童健康 網上欺凌 辭職 單親家庭 網絡熱話

最高瀏覽

【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
12:54 2020/05/05
【金正恩現身】傳2000性奴陪赴度假區　脫北女孩朴研美爆金正恩視女性如「慰安婦」
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
16:02 2020/05/05
【復課安排】2名學生疑戴口罩跑步猝死　醫生：運動時戴口罩或對肺部造成損傷
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課
22:25 2020/04/27
【復課安排】教育局長與校長會面商復課安排　全港中小學最快5月底起陸續復課