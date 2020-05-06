【鏗鏘集直擊】本港空手道代表確診留醫48日檢測陰變陽　李振豪剖白抗病心境：感覺像打仗

▲ 《鏗鏘集》直擊李振豪抗病心境。

新冠肺炎疫情繼續肆虐，本港空手道代表李振豪自3月18日確診後留院超過一個月仍未能康復出院，最新一集的港台節目《鏗鏘集》就訪問了李振豪，揭示了他患病和接受隔離的經歷。

隔離初時心情焦慮

本港空手道代表李振豪，原本在2月中在歐洲集訓和比賽，但因疫情提早結束，他更不幸於3月中確診感染新冠肺炎，隨後入住大埔那打素醫院。

他表示最初病發時，頭痛到差點昏倒，連呼吸也會痛，住院第三日起更開始腹瀉。他又憶述，聽到隔鄰病房一位病人咳得很厲害，咳嗽的聲音像從肺部擠壓的空氣出來一樣，形容一輩子也沒聽過如此淒慘的聲音，當刻很擔心。

長時間在病房隔離，加上每日都要等待化驗結果，李振豪心情難免會變得焦慮。

感覺好像在打仗，是心靈上的一種對抗，因為每天都身處在這麼狹窄的地方，不期然會產生負面的思想。

不過，李振豪盡量用平常心面對每次病毒測試。隨著藥物發揮功效，加上李振豪本身的體格好，接受了兩星期的單人隔離治療後，他的情況轉趨穩定，醫生將他轉到二人病房。

做運動打發時間

留院期間百無聊賴，李振豪只能透過病房內的幾扇窗，觀看醫院外的風景，他直言很想呼吸一下新鮮空氣。

他表示，自己盡量找事情消磨時間，有時會看書，他又說由症狀開始消退，開始每日會做一些正念訓練，希望令自己的頭腦更清晰，

若果身體狀態好，李振豪會做運動打發時間，在病房內的通道來回跑步，或練習空手道。

家人、女友支持抗病

在抗病的路上，李振豪亦得到家人和女朋友的支持。他的姐姐經常給他送飯，她怕弟弟不太喜歡醫院的食物，特意準備了他最喜愛的傳統中式飯餸。

李振豪的女朋友Eyan，一有時閒就會帶物資到醫院。Eyan說，李振豪自己對患病會感到内疚，覺得影響了家人和女友的工作和生活，「但對我們來說，最重要是他早日康復」。

雖然李振豪仍未能出院，但他留意到香港的疫情漸趨受控，連續多日零確診，自己亦感到很開心。

我們在疫情下已經見到曙光。

若果能夠出院，李振豪說希望先與家人見面，並笑言想去理髮。至於何時恢復訓練，他表示急不來，要跟教練討論。

住院影響學習進度

節目亦訪問了一位法國留學生Kenneth，他是李振豪同房病友，於3月中從巴黎返港後家居隔離，期間出現病徵並送院治療。他就讀的金融碩士課程改為網上授課，住院期間，他留會在病床上用電腦溫習，他表示，入院對他而言影響很大。

Kenneth入院的21天，原本要參加兩科網上考試，但因為住院追不上學習進度，加上醫院沒有足夠設備，例如Wi-Fi等，導致他未能參與考試。

幸好，經過一段時間治療，Kenneth的對病毒測試呈陽性，終於能夠出院。其後他自行家居隔離多一星期，才首次外出購物，他形容「有放開束縳的感覺」。

感覺頗複雜，很多平常覺得習以為常的事，在病房完全做不到，現在可以做，我突然覺得很美好。

回想起患病的經歷，Kenneth說，以平常心面對很重要，相信終有一日會出院，這個心態很重要。

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責任編輯：羅嘉欣