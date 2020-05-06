梁釗峰新歌唱小男人畏妻心理　MV邀孕婦拍攝體會懷胎辛苦

▲ 釗峰新歌《佚名》描述的一名難忍「港女」老婆的小男人。

唱作歌手梁釗峰 (釗峰) 平日溫文敦厚，豈料新歌《佚名》描述的卻是一名難忍「港女」老婆壞脾氣，要起來反抗的小男人！

在MV中飾演釗峰妻子的女演員是貨真價實懷孕五個多月的孕婦，所以釗峰難掩他的暖男本色，對「老婆」關懷備至，完全惡不出來。

釗峰解釋説：「我在MV入面係做一個『下靶』老公，因為老婆實在太麻煩，故常上網寫衰老婆，但又不敢用真名，所以歌名叫《佚名》。」

他指導演搵了一個懷孕五個多月演員做女主角：「懷孕女性對飲食、空氣、環境比較敏感，加上疫情，所以我跟身邊同事會不停問她感覺如何，怕人多擠迫地方令她不舒服。」

▲ 釗峰跟女主角拍婚照。

不過因為釗峰在故事中是在不情願的情況下結婚，所以當工作人員拿著他的假結婚照片時，他也不禁搖頭嘆息：「我沒幻想過自己將來結婚怎樣，你看結婚相，我完全目無表情，一看就知我不想結婚。」

釗峰的新歌《佚名》MV 除有不少特技效果，還有他每個 MV 均離不開的「床戲」。

他解釋：「我近期幾首歌都有床上瞓覺戲，上次《28 天》、《月亮不代表我的心》就伏在床，可能我瞓覺樣好得意，所以導演們喜歡。」