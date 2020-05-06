【銅芯抗疫口罩】創科局指截至中午已逾100萬人登記Cu Mask 　網上登記選填一項可獲日後派發濾芯

▲ 薛永恒表示，今早網上登記領取重用口罩過程順暢。（資料圖片）

政府宣布全民派發「銅芯抗疫口罩+™」（CuMask+™），並於今（6日）早於網站登記。創新及科技局表示，截止今日中午，銅芯抗疫口罩網上登記人數已超過100萬。

【銅芯抗疫口罩】CuMask 7時起接受登記逾3萬人輸候 實測3分鐘完成登記

CuMask今日早上7時開始登記， TOPick記者於7時登入網站時，網頁顯示已逾3萬人排隊，等候時間更一度顯示需一個多小時，其後15分鐘後已進入登記網頁，並進行登記，整個流程十分順暢。而記者於中午12時多再登入網站，其等候時間更只需一分鐘左右就已經可以進入。 創新及科技局表示，截止今日中午，銅芯抗疫口罩網上登記人數已超過100萬。

▲ CuMask可以重用60次。（資料圖片）

【銅芯抗疫口罩】CuMask 已逾50萬人登記 薛永恒：每名市民可額外為5位親友登記領取

創新及科技局局長薛永恒今早接受訪問時指，計劃非常受市民歡迎，口罩由香港紡織及成衣研發中心研發，是「本地研發、本地應用」的好例子，更為此感到非常開心。他更提醒未能網上登記的市民，可以在1個月後，憑身份證到郵局領口罩；而露宿者、獨居長者或於安老院舍的長者會由社福機構代為領取及派發。

▲ （網上截圖）

他特別提到，當口罩登記時可以選擇「政府可於2021年4月30日之前將上述資料用於派發其他抗疫用途的口罩」，如選擇同意的市民，當局稍後會再派發額外的濾 芯 。

CuMask透過清洗，則可重用60次，若方法用錯，會損害過濾功效，想了解清洗方法，即睇：【銅芯抗疫口罩】用錯清潔劑損害過濾功效 兩個方法清洗CuMask可重用60次【附清洗方法】

登記手續如何？

由6/5(三)7:00am 起 至6/6 (六)，可登入「銅芯抗疫口罩＋™️」網站 qmask.gov.hk 登記



每次最多可登記6人（包括一名18歲以上的主要登記人）



成功登記後，香港郵政會在約2星期內上門派遞口罩



查詢電話31422313

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記者：郭詩詩