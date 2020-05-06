警拘17人涉海外非法賭博網站擔當中介人

▲ 警方拘捕17人，涉海外非法賭博網站擔當中介人。（曾秋文攝）

警方昨日（5日）在新界多處採取行動，以涉嫌串謀非法收受賭注或洗黑錢，拘捕17人，分別9男8女，共處理贓款或黑錢約1.3億港元。

▲ 警方指發現一個海外非法賭博網站招募香港一些中介人，透過中介人招攬賭客。（曾秋文攝）

毒品調查科財富調查組署理警司鄒祥有表示，警方收到情報顯示，一個非法賭博集團在北美洲及歐洲開設非法賭博網站，其提供撲克、輪盤、骰盅及21點等賭博活動並招攬中介人為其提供尋找賭客及兑換服務，中介人向賭客提供現金購買積分服務並賺取差額，以1000港元為例，中介人利潤可高達7000元，而該網站入場費由數十元至1萬元不等。

鄒祥有表示， 非法集團在2017年12月至2019年1月期間，估計清洗黑錢達1億3000萬港元，並於昨日在新界多處地方拘捕17人，分別9男8女，年齡介乎22至58歲，將被控串謀收取非法賭注及洗黑錢罪名；而行動中凍結部分銀行戶口，檢獲450萬港幣、手提電話、電腦及銀行卡。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



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記者：曾秋文