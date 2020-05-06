【對抗濕疹】漂白水有效改善中至重型濕疹　皮膚科醫生教正確比例用漂白水浸浴

▲ 皮膚科醫生教正確比例用漂白水浸浴改善濕疹。

踏入夏季，悶熱天氣加上潮濕，特別容易濕疹復發。要改善濕疹情況，除了用藥外，或許用漂白水浸浴也是種好方法。雖然聽著有點奇怪，但漂白水改善濕疹已獲美國濕疹協會認證，並有醫學實證有效治療濕疹。皮膚科醫生陳上熙就在YouTube上分享了正確使用漂白水浸浴的方法、比例，解釋原理。

漂白水浸浴6成濕疹患者減痕癢 醫生：美國濕疹協會認證有效殺菌

漂白水改善濕疹的原理？

陳醫生指有研究顯示，清除金黃葡萄球菌能有效改善濕疹病情。濕疹皮膚上其實寄居了很多有害病菌，例如金黃葡萄球菌。雖然正常人也有金黃葡萄球菌，但在濕疹皮膚上的數量會特別多，多達9成。雖然金黃葡萄球菌非引起濕疹的主因，但它可釋出抗原，刺激濕疹，加劇濕疹病情。

而漂白水能有效殺死病毒、細菌和真菌，金黃葡萄球菌是其中一種病菌，故此用漂白水能減少金黃葡萄球菌數量，達致改善濕疹病情。

當然，用於洗澡的漂白水是需要稀釋的，漂白水屬鹼性，pH約11至13，所以用完漂白水後，仍需用清水沖淨全身。

什麼濕疹病人使用最適合？

陳醫生指，稀釋漂白水浸浴並不適合所有濕疹病人，最有效用於中度至重度濕疹病人，而且濕疹復發是由細菌感染而引起。

使用多久會有效果？

陳醫生表示，中度至重度濕疹病人，連續用稀釋漂白水浸浴四星期後，改善效果便會開始呈現。如屬輕度濕疹，漂白水浸浴未必可改善病情。

正確的使用比例？

漂白水浸浴一定要稀釋，以5%濃度漂白水為例，比例約1：1000。這個濃度的漂白水其實和泳池水的濃度相約，濃度溫和。

陳醫生續指，1：1000是指1毫升的漂白水混入1公升的清水，如幫小朋友洗澡用15公升水，即大約要用15毫升漂白水，15毫升相等於3茶匙。

如果用浴缸洗澡，浴缸容量是80公升，則要用80毫升漂白水。如想準確，請自行量度浴缸的容量，還要留意購買的漂白水濃度，是否一般使用的5%濃度。如購買濃度為2%，那使用的漂白水份量便要多點。

洗澡方式

漂白水浸浴時間大約每次10分鐘，一星期浸浴2次，浸完後一定要用清水洗淨全身。可以的話，浸浴的水溫不要太高，不要超過40°C以下。因為愈熱的水，愈易洗走皮膚上的油脂，變相刺激皮膚。

用清水沖走漂白水後，還要印乾全身並立即塗上潤膚膏，補濕鎖水。

如家中沒有浴缸或覺得浸浴不便，喜歡用花灑淋浴，則可用稀釋漂白水淋身。

注意事項：

漂白水浸浴雖然安全，但並非所有人適合，如使用後病情變得愈來愈差，如紅疹增多，有刺激感覺，或覺得皮膚變得乾燥，就要立即停用並看醫生找出原因。另外，如有病人在嗅到漂白水後覺得鼻子不適，甚至有呼吸困難，都需要立即停止使用。

很多時都是因為漂白水含香料引致鼻、氣管感到不適，多於化學物質引致。所以選購漂白水時，盡量避免購買含有香料的。

另外處理漂白水時要戴上手套，保護手的皮膚。

影片經「SkinRight 陳上熙醫生」授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜