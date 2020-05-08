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【紓緩主婦手】經常清潔洗碗易有主婦手　中醫推介茶療止癢紓緩紅腫龜裂【附製法】

健康 10:30 2020/05/08

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

經常清潔和洗碗會較易患上主婦手，中醫推介茶療止癢並紓緩紅腫不適。

經常清潔雙手，接觸清潔劑，容易患上「主婦手」！註冊中醫師梁尹倩（Cinci）表示，若發現雙手乾燥、龜裂、脫皮甚至紅腫，不時抓癢，就有機會是患上了主婦手。她介紹一款清熱止癢茶療，並教大家預防及紓緩方法。

梁醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，主婦手是其中一種接觸性皮炎，雙手經常接觸水及清潔劑的人士也較易患上。根據中醫角度，主婦手屬於「濕毒浸淫皸裂」這類症狀，由於過度接觸水，濕邪入侵肌膚，造成痕癢、紅腫、老化等類似濕疹、過敏性皮膚炎的症狀。

她指出，經常打理家務的媽媽往往首當其衝。加上受疫情影響，在家煮食次數增加，清潔及消毒功夫大增，要特別注意雙手的狀況。

預防及紓緩方法

  • 讓雙手多休息，減少沾水次數。
  • 避免接觸化學清潔劑，以及避免使用酒精搓手液刺激皮膚。
  • 洗手時選用無刺激性、含油的中性保濕洗手液；洗手後立即塗不含刺激物的潤手霜。

清熱止癢茶療

若主婦手發作，可配合體質適量服用滋陰潤燥或清熱袪濕的食物。若出現皮膚泛紅、痕癢滲水等症狀，可煲以下清熱止癢茶療，紓緩痕癢問題。

  • 功效：清熱袪濕止癢，紓緩主婦手皮膚泛紅、滲水、痕癢的問題。
  • 材料：白鮮皮10克、防風6克、土茯苓12克
  • 做法：洗淨材料，在鍋內加入約800毫升水，煮30分鐘即可。

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

更多紓緩主婦手的方法，請看：

過度使用酒精致手部痕癢乾燥脫皮　醫生講解紓緩主婦手方法

用酒精搓手液皮膚愈搓愈乾　醫生教9招防主婦手及慢性濕疹

發作時皮損紅腫痕癢　中醫推介馬齒莧煲水外洗舒緩主婦手

靚太用茶籽粉代替清潔精洗碗　中醫解構茶籽粉是濕疹主婦手救星？

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責任編輯：黃泳欣

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