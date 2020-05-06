【天文現象】超級月亮每次出現引發天災？　2020年最後一擊5月7日晚出現

▲ 今年度最後一次的超級月亮，將於5月7日晚出現。

地球人總是對月亮充滿幻想，天文現象超級月亮（Supermoon）將於明晚（5月7日）出現，是2020年第4次兼且是最後一次現身。縱然超級月亮難得一見，但在新冠肺炎疫情影響下，大家在賞月時，謹記要保持社交距離。

▲ 每次超級月亮出現，也會令全球天文發燒友非常期待。（NASA圖片）

據香港天文台資料顯示，超級月亮其實非天文學名詞，只是坊間會俗稱滿月前後所見到較大的月亮為超級月亮。由於月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，所以月球離地球的距離亦會有所不同。

月球每月大約會經過相距地球近及遠的地點各1次，如果滿月剛好在近地點發生，月亮看起來便會較大，就是所謂的超級月亮。

▲ 今年全球出現會4次超級月亮，最大一次在4月7日已經出現。（NASA圖片）

2020年總共有4次超級月亮出現，分別在2月9日、3月10日、4月8日及5月7日，雖然這次的超級月亮並非距離地球最近的一次，但NASA報告就指︰「不是完整的滿月，但還是很大」。如錯過了這次的超級月亮，可能要等到明年4月26日才有機會一睹其風采。

然而，超級月亮看似非常浪漫，但在一些人眼中卻是不祥預兆。有迷信的人指超級月亮每次出現都會伴隨著災難，如2004年12月發生的南亞海嘯及2011年3月的日本東北9級大地震等，不過其實未有科學根據及證實。

▲ 天文台的天氣預測顯示，未來幾天天氣普遍晴朗。（天文台網頁）

而天文台天氣預測指，高空反氣旋會在未來兩三日為華南沿岸帶來酷熱天氣，天色普遍晴朗，5月7日部分時間有陽光，很大機會會欣賞到超級月亮，在傍晚或深夜時份，大家不妨抬頭看看天空，尋找超級月亮的蹤影。



記者︰黃依情



