【新冠肺炎】當局至今獲8宗虛報健康狀況舉報　當中4宗進一步搜證後或提控

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今年初爆新冠肺炎疫情，港府要求所有抵港人士都需接受14天強制檢疫，至前日(4日)衞生署分別向逾10萬名由內地、台灣及澳門抵港人士，及近7萬名由外國抵港人士發出強制檢疫令；同時有4名違反檢疫令人士獲判刑，亦有56人於檢疫令尚未屆滿前離開其檢疫地點，衞生署及警方會繼續調查，搜證後考慮提出檢控。

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食衞局局長陳肇始書面回覆立法會議員陳沛然提問時提到，截至今年5月4日，衞生署根據第599C章及第599E章，分別向103543名由內地、台灣及澳門抵港人士，以及69685名由外國抵港人士發出強制檢疫令。

陳肇始稱，政府對違反檢疫令的人士採取「零容忍」態度，由3月22日起會不予警告，即時檢控，至今已共有4人獲判監10日至3個月不等；另外共有56人檢疫令未屆滿前，於未獲授權下離開檢疫地點，並在出入境管制站被入境事務處職員截獲，衞生署和警方會繼續調查有關個案，在搜集更多證據後會交律政司考慮提出檢控。

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至於向衞生主任或有關醫生提供虛假或具誤導性資料，截至5月4日，相關執法部門共接獲8宗有關懷疑違反第599D章的個案的舉報；當中4宗個案執法部門認為有足夠理據作進一步的調查，在搜集更多證據後會交律政司考慮提出檢控。

當局指，同時截至2020年5月4日，紀律部隊人員已就逾1.4萬名受檢疫人士進行上門突擊檢查，衞生署電話中心共曾致電超過20萬次進行突擊檢查。相關部門亦派發8.2萬多條電子手環或監察手帶，與超過8萬名接受強制檢疫人士進行通訊軟件的實時地點分享，及撥打約19萬個通話（包括視像通話）以確定受檢疫人士留在處所。

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責任編輯：陳正怡