國際原油每公升均價過去1年大跌逾6成　本港無鉛汽油零售價同期僅跌4%

▲ 根據港府數據，本港無鉛汽油每公斤零售價過去一年僅跌4%，但國際原油價格同期則大跌6成。(資料圖片)

國際原油價格今年初起持續下跌，至上月中更從去年高位大跌6成以上，創18年來新低，但本港車用汽油價格沒有明顯下跌，再次引起巿民和競委會關注，尤其是一直存在的加快減慢問題。環境局和運房局回應立法會議員謝偉銓提問的書面答覆中透露，國際原油每公升由去年5月3.44港元，至今年3月及4月大跌至分別為1.65及1.32港元，即大減1.79及2.12港元，跌幅分別為52%及62%

【油價高企】胡紅玉促港府應對油價問題 失望消費者無選擇

但本港進口價方面，本港的無鉛汽油及歐盟V期柴油，每公升在去年5月分別為4.3及4.24港元，上月進口價未有資料，但今年3月進口價每公升分別為2.71及2.67港元，較去年5月跌1.59及1.57港元，跌幅均為37%；而兩款汽油的每公升零售價，在去年5月分別為17.36及14.37港元，而至今年3月仍分別達17.22及14.11，4月也仍分別在16.67和13.52港元水平，即無鉛汽油在過去12個月，減幅僅為0.14及0.69港元，在包括每公升6.06元的稅項後，幅度分別僅為0.8%及4%；而歐盟V期柴油在今年3月及4月，零售價分別為14.11及13.52港元，價格僅分別較去年5月減0.26及0.85港元，減幅僅1.8%及6%。

▲ 環境局及運房局提供立法會議員數據。

港府指，巿民在參考上述數據時須注意，原油與成品油（如車用無鉛汽油及車用柴油）是不同產品，因此國際原油價格的變動與無鉛汽油及車用柴油零售價的調整不一定相同。

當局續稱，在自由市場經濟運作下，香港車用燃油的零售價一向由市場自行釐定，並不認為當局應該為燃油業釐定一個所謂合適的零售價格。但港府的工作是致力確保燃油供應可靠，提高燃油產品價格的透明度，並消除進入市場的障礙以促進競爭。

然而，當局指理解車用燃油價格對市民的影響，故一直監察本地車用燃油零售價，以及將零售價與國際油價（以新加坡無鉛汽油和車用柴油的離岸價（即普氏平均價）作指標）的升跌走勢作比較。政府和油公司有緊密聯絡，並已敦促他們當國際油價下跌時，應盡快調低其零售價格，以減輕市民的負擔。而今年1月至今，油公司已下調價格12次，無鉛汽油和車用柴油的累積減幅分別達每公升1.5元和1.6元，在4月30日的平均零售價分別為每公升16.54元和13.3元；並觀察到自3月起國際油價出現大幅波動，油公司的調整亦較以往頻密，有9次之多。

議員批油價加快減慢油公司疑合謀定價 競委會促港府介入並公開數據

對於燃油市場，港府指能夠掌握的數據是本地車用燃油進口價、零售價和新加坡無鉛汽油和車用柴油離岸價的走勢。環境局網站每周都會公布這些數據，並提供連結至主要石油產品進口價及零售價數據的資料。至於油公司的營運成本，一如其他私營公司的商業敏感資料，政府不能強制油公司提供或公開。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: http://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：http://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：楊玉珠

