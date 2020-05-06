【心酸一幕】夫妻街頭偶遇貧困男童乞討食物　男童取餐後跑走餵飽妹妹露滿足笑容

▲ 菲律賓一名小男孩向一對外國夫妻乞討食物，他取餐後立刻跑向妹妹，並跪地細心餵食。

三餐溫飽雖然基本需求，但不是人人都可以做到。外國一對夫妻曾到菲律賓旅行，在一間快餐店前遇見一名小男孩乞討食物，為他購買食物後，下秒看見他無私的舉動，令夫妻深深感動。

據外媒報道，菲律賓的貧富差距大，全國近三分之一人口處於貧窮線以下，不少菲律賓人居無定所，溫飽也成為他們現正面對的難題，不少小朋友被迫在街頭乞討。

領取食物後匆匆離開

外國夫婦Geo Tolentino Roger和 John Benedict Ringor在2016年到菲律賓首都馬尼拉旅行時，走入當地一間快餐店購買食物，在餐廳門口遇見一名正在向食客乞討食物的小男孩，John決定為他購買食物，而非直接用金錢打發他離開。沒想到，小男孩接過食物後急步離開，沒有對該對夫妻作出任何騷擾，John和Geo認為他是害羞而匆匆離開。

跪地餵妹妹吃全份食物

不一會兒，John和Geo離開餐廳，在街上再次遇見剛剛乞討食物的小男孩，他面帶笑容，跪在地上細心餵坐在石壆上的妹妹吃飯。然而，令他們最驚訝的是，小男孩沒有獨享艱苦得來的食物，更幾乎全讓妹妹吃掉全份食物，畫面令夫妻十分感動。

Geo看見後馬上把一個充滿愛的情景拍攝下來並上載至網上，不少網民表示感動，讚揚小男孩的付出既無私又無價。

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責任編輯：王俊賢

