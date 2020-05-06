【復課安排】復課在即家長反應兩極　K3媽媽︰助銜接小一但追學業吃力

▲ 面對復課在即，大批家長紛紛在網上發表意見，反應兩極。

新冠肺炎疫情緩和，政府宣布5月27日開始分階段復課，由中三至中五開始，而幼稚園高班（K3）至小三則於6月15日復課。教育局局長楊潤雄表示，學校將分三階段以半日上課為原則逐步復課。家長對於復課反應兩極，尤其是K3至初小的家長認為，只餘下一個月返半日，不返也罷；但有家長認為，復課有助K3學生銜接小一。

家長對復課安排意見不一，在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發出多個復課相關帖文，引來大批家長留言。

有小一媽媽認為，今屆小一是最受影響的一年，去年部分K3學生已因社會運動停辦畢業禮；升小後，上學時間又斷斷續續很短暫，「剛開始正式小學學習，就面對疫情，要推上小二才正式開始。」

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小一上課太少 程度與K3沒分別

另有媽媽認同指，有朋友的小一子女上課時間太少，學習沒有大進步，與幼稚園生沒有分別，擔心之後會追得有點吃力。

一名K3媽媽則認為，今屆K3都好慘，「返一陣學就直上小一」，復課對他們來說是好事，返多兩個月學有助孩子回復狀態再升小學。

反對家長︰唔爭在Zoom埋下學期

不過，仍有不少家長表明反對復課，主要擔心健康問題，尤其是豁免跨境學童抵港後強制檢疫14日，衛生風險令人憂慮，「命仔緊要定成績緊要？」、讀少一年半年，總好過無咗條命。」

有同樣反對的家長認為，只餘下一兩個月，寧願直接9月開學。

唔爭在Zoom埋呢個學期啦，勞師動眾返半日學！

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責任編輯︰林綺玲