【寒底熱底】中醫教你按小朋友體質揀水果　寒底氣虛面色偏白適合吃蘋果木瓜

▲ 中醫教大家按小朋友的體質揀選合適的水果。

寒底、熱底人士適合吃甚麼水果？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）表示，最簡單的方法就是留意水果的寒熱平屬性，以配合個人體質。不過，小朋友的體質則大致分為三類，分別適合進食平性和偏涼性的水果。

梁醫師在facebook「CheckCheckCin」表示，小朋友的體質大致分為三類：肺脾氣虛型、腸胃濕熱型、痰熱蘊肺型。肺脾氣虛型適合進食平性水果，腸胃濕熱及痰熱蘊肺型則適合食用偏涼性的水果。﻿

肺脾氣虛型

特徵：面色偏白、氣短、聲音弱小、沒精打采、多汗、食慾差、腹部脹滿、大便質軟或稀爛、排便不暢甚至便秘﻿。

適合平性水果：蘋果、木瓜、葡萄、菠蘿、牛油果、無花果﻿。

﻿腸胃濕熱型

特徵：怕熱、易流汗、易口乾、有口氣、容易皮膚敏感甚至濕疹、睡多久還是不夠精神、小便量少偏黃、大便稀爛且臭﻿。

適合偏涼水果：西瓜、蜜瓜、梨子、香蕉、火龍果、椰青﻿

痰熱蘊肺型

特徵：容易流鼻血、時有咳嗽、痰多色黃、容易口乾、睡不安寧、小便量少色黃、大便偏乾、多便秘﻿。

適合偏涼水果：西瓜、蜜瓜、梨子、香蕉、火龍果、椰青﻿

梁醫師指出，當造水果最好趁新鮮時進食，可以直接吃，也可做沙律或簡單菜式。例如：用牛油果製成抹醬配餅乾食用；沒有加調味的風乾果乾亦可以，但不建議吃罐頭水果，因為經糖水浸泡含有大量糖分。﻿

她又指，小朋友胃容量比大人少，加上不時蹦蹦跳跳，體力消耗量大，餐與餐之間很容易肚餓，進食水果是個不錯的選擇。

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：羅嘉欣