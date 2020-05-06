曹貴子等涉詐騙案續審　證人指曹曾非公開招聘多名僱員

▲ 證人黃雪輝（左）今於區域法院作供。（經濟日報記者攝）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，在康宏子公司收購另一公司時，隱瞞被收購的公司實質上由曹貴子以大股東身份所持有，3人早前否認串謀詐騙等兩罪，案件今（6日）於區域法院續審。控方傳召康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝作供，黃供稱曹曾承諾不干預康宏業務，其後卻以非公開途徑招聘多名總監級僱員。

被告曹貴子（55歲）、陳麗兒（46歲）及陳毅凱（51歲）早前否認串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述罪。

控方今傳召康宏環球首席人才及企業文化總監黃雪輝作供，黃指於2012年2月1日入職康宏環球的前身康宏金融控股有限公司，現職康宏環球首席人才及企業文化總監，負責與人力資源有關的工作。

黃供稱，她於2013年初得悉首被告成為康宏環球董事，當時黃原打算辭去工作，但後來被首被告及其他管理層挽留，首被告又向她表示不會干預康宏環球本身業務，最終她沒有辭職。

黃續供稱，2013至2015年期間，康宏環球僱用多名總監級僱員，該些僱員的職位並不在康宏環球的編制內，亦非透過公開途徑招聘，黃認為他們均由首被告招聘入康宏，負責康宏本業以外的業務，次被告陳麗兒及第3被告陳毅凱亦在其中。

黃續供稱，有關該些僱員的薪金調整，她當時須向首被告請示，而第3被告曾經向她表示，首被告承諾給予1個月工資的額外花紅，黃當時認為不符合公司規定，但向首被告請示後最終妥協。

控罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球控股有限公司的董事局、股東、及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易；及3名被告身為董事，明知康宏環球的《2016年年報》中在年報中未有列出相關關連交易，仍贊同發表該年報。聆訊今午續。

記者：王仁昌