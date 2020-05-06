警方去年下半年提3995次要求移除網上資料　較上半年增逾21倍

▲ 警務處為提出最多要求的部門。（資料圖片）

政府於去年向資訊通訊科技公司提出共5,517次披露資料要求，及4,420次移除資料要求。其中警務處提出最多次數的要求，按去年1月至6月及7月至12月統計，警方分別提出2,181次及3,144次披露資料要求；要求移除資料方面，警方上半年提出180次，下半年提出3995次，增幅逾21倍。原因為涉及及科技罪案或使用互聯網的罪案。

創新及科技局今（６日）書面答覆立法會議員莫乃光提問時，指警務處主要要求移除涉科技罪案或使用互聯網罪案的影片、文字及圖片，惟有關部門未有備存獲受理或根據法庭命令提出要求的數字，亦未有提供涉及多少間資訊科技公司的數字，而部分獲受理的個案，相關資料已被移除。

提出最多要求的部門其次為海關，去年共提出176次要求披露資料，涉用戶資料或IP地址，用作防止及偵查罪案，及逮捕，起訴和拘留罪犯，當中85%個案獲受理；另海關提出184次移除資料的要求，以遏止侵權罪行，全屬法庭命令。

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責任編輯：蘇文軒