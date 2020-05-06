虛擬面試好緊張？LinkedIn新AI工具為求職者預演網上面試

▲ LinkedIn資料顯示，是次新功能已在全球推廣，用戶只要在職位主頁申請職位之後勾選這項功能，即可獲得指導。

自從新冠肺炎爆發後，大家的生活及工作方式正不斷改變，科技成為日常生活與工作不可或缺的一部分。不少企業更開始善用線上技術，與員工開會溝通及舉辦展覽會等，就連求職面試都開始改為網上舉行。

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近日職場社交平台LinkedIn就藉著線上虛擬求職面試的趨勢，推出一套人工智能（AI）面試工具，讓求職者有更多時間準備面試，以成功在虛擬面試中脫穎而出。LinkedIn人才解決方案和職業負責人Blake Barnes表示，為了讓求職者在面試時更順利，能從容不迫地回答出最佳答案，他們研發出一套AI面試工具，分析一般面試的標準答案。

▲ 台LinkedIn就藉著線上虛擬求職面試的趨勢，推出一套人工智能（AI）面試工具，讓求職者有更多時間準備面試，以成功在虛擬面試中脫穎而出。（LinkedIn官網圖片）

LikedIn的資料顯示，該工具主要針對一些面試時最常見的問題，例如：「自己最大的優點」、「有什麼工作計劃」等。當求職者錄下問題答案後，AI就會自動分析及評估，建議求職者哪部分答案要加強，甚至提醒用家該用什麼樣的說話速度及用字回答問題。

▲ 當求職者錄下問題答案後，AI就會自動分析及評估，建議求職者哪部分答案要加強，甚至提醒用家該用什麼樣的說話速度及用字回答問題。（LinkedIn官網圖片）

此外，倘若求職者出現語塞的情況，並發出「呃」、「嗯」等語助詞時，該AI工具會提出建議，例如應該穿插什麼內容，或應用什麼方式過場等。

Barnes指，據過往經驗，超過50％的求職者表示他們在面試時總缺乏信心，感到相當緊張，影響面試表現，因此特意開發AI工具，幫助求職者練習及修正，提前預演如何與面試官對答，有助提升求職者在面試時的表現。

據LinkedIn資料顯示，是次新功能已在全球推廣，用戶只要在職位主頁申請職位之後勾選這項功能，即可獲得指導。

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責任編輯：曾曉汶