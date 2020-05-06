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何君堯質疑港台Facebook買「Like」　林卓廷：無可能用公帑去做

政治 15:23 2020/05/06

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熱門 CuMask 母親節 降魔的 朱智賢 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應

何君堯於立法會上建議港台和新聞處合併

廣播處長梁家榮上月在立法會上，回應港台節目與立法會議員何君堯短片的成績，稱以點擊率計算，港台節目的點擊率有逾 2000萬。何君堯今日（5日）舊時重提，改以追隨者作比較，自稱有逾10萬名追隨者。

何君堯點名回應梁家榮的點擊率言論，直言點擊率不重要，追隨者及讚好數目都可以購買以「造數」，如果要以Facebook去衡量成績，其個人專頁都有11萬個讚好、16萬追隨者，而且不費成本，反之港台有10億元經費，卻只有1萬多個追隨者，形容自己是「一夫當關，萬夫莫敵」，港台有需要回去檢討。

何君堯又大騷其短片成績，即使在短片中語無倫次，合共有過千萬點擊率，而且是零製作成本，強調不能以點擊率作為港台的光環，建議港台與新聞處合併，政府亦要謹慎運用公帑。

何君堯大彈港台的Facebook成績，不過似乎數據有錯。港台Facebook有25萬人讚好、26萬追隨者，香港電台視像新聞Facebook則有65萬讚好、94萬追隨者。

而民主黨立法會議員林卓廷亦指出，港台節目鏗鏘集、頭條新聞等3個節目Facebook，讚好數目已為何君堯的10倍，何君堯應按事實發言，此外港台為政府部門，經費涉及公帑運用，根本不能夠以公帑「買Like」。

撰文 : 傅流螢

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