房委會擴大零售及工廈等租戶租金寬免至75%　為期半年

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房委會商業樓宇小組今日（6日）通過，於2020年4月1日至9月30日的6個月期間，向超過8,300個非住宅租戶或暫准證持有人，擴大租金寬減。其中合資格零售和工廠大廈單位租戶，在這期間的租金寬減將提高至75%，租金寬減不包括差餉和空調費用。

房委會發言人説，房委會擴大租金寬減，為了配合政府於4月初宣布的新一輪措施以減輕企業和市民的財政負擔。進一步的寬減措施，可讓約2,450個零售和3,300個工廠大廈單位租戶受惠。

房委會今次所提供的75%租金寬減，亦擴大至涵蓋巴士車長休息室和大部分廣告牌的租戶或暫准證持有人，以及停車場商用車輛月租戶。約40份巴士車長休息室租約和80個廣告牌，以及估計約2,500名停車場泊車位使用者將合資格受惠。

房委會物業內的處所如須按照相關的政府規定或指示關閉，有關處所的租戶亦可申請在此關閉期間獲全額租金寬免。發言人説，早前通過的租金寬減安排將繼續適用。有關寬減適用於所有在租金寬減期內仍然生效的合資格租約或暫准證，但正享有免租期的除外。

自去年9月起，商業樓宇小組委員會已通過3輪向房委會轄下零售和工廠大廈單位租戶提供租金寬減的措施。連同今次的進一步措施，房委會少收的租金或暫准證費收入，估計超過10億元。

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責任編輯：吳卓峰